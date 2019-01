Las mejores ofertas para aprovechar el Día Sin IVA de MediaMarkt

Promoción válida solo durante este lunes 14 de enero IDEAL.ES Lunes, 14 enero 2019, 12:09

La cadena de electrodomésticos alemana MediaMarkt tiene ofertas muy llamativas en sus rebajas de enero, pero además, desde el pasado domingo 12 y durante todo el lunes 14 de enero, los clientes podrán disfrutar de precios sin IVA en una gran cantidad de productos.

Desde MediaMarkt advierten que dicho descuento no es aplicable a los productos Apple y las consolas, pero sí a videojuegos, televisiones, electrodomésticos y productos de cuidado personal. Por poco dinero puedes llevarte a casa chollos que seguramente llevabas tiempo queriendo comprar. Además, recuerda que canjeando el código promocional de MediaMarkt que ofrece Ideal, podrás conseguir descuentos extra y comprar aún más barato.

'Gangas' que no te puedes perder

Si quieres comprar un televisor, este es un buen momento para hacerlo. Esta Samsung UE55NU7175 de 55 pulgadas, 4K, UHD y Smart TV está rebajada en MediaMarkt. La cadena te permite hacerte con este electrodoméstico por solo 478,51€.

¿Necesitas un móvil? Si has decidido que vas a comprar el Samsung Galaxy S9 y esperas a un descuento interesante, lo puedes encontrar en MediaMarkt por 602,48 euros. Más de 100 euros de ahorro.

El Galaxy S9 es un teléfono muy competitivo actualmente. Con gran potencia y una pantalla curva SUPER AMOLED de primera calidad, tiene unas características que no te decepcionarán.

Por otro lado, si estamos buscando un portátil básico con el que ahorrar algo de dinero, podemos aprovechar que MediaMarkt ha rebajado el Lenovo ideapad 330-15ARR en su versión AMD con procesador de entrada a unos 288,43 euros. ¡Un chollazo!

Por último, si aún no has jugado al Red Dead Redemption 2, no te pierdas las ofertas de MediaMarkt para hacerte con el juego del año. Puede ser tuyo por 49,50€, tanto para PS4 como para XBOX One. ¿Preparado para adentrarte en el Salvaje Oeste?