Los mejores libros para leer en vacaciones

Si ya estás de vacaciones y buscas un plan alternativo para los días de playa y piscina, estos títulos merecen un rato de lectura este verano FRAN JUSTICIA Jueves, 9 agosto 2018, 08:55

En verano los días son más largos y solemos, por lo general, disponer de mayor cantidad de tiempo libre, por lo que es un momento perfecto para poner en práctica algunos de nuestros hobbies, por ejemplo, la lectura. ¿Ya tienes escogidos los títulos que vas a «devorar» este verano?

Si no es así, no te preocupes, ya que me he puesto manos a la obra y he seleccionado en exclusiva para ti algunos de los ejemplares más recomendables para estos días en los que tu mejor aliado es el aire acondicionado, el ventilador o, en el peor de los casos, el abanico. ¡Toma nota y sumérgete en mundos e historias que no olvidarás!

1. Todas. Crónicas de la violencia contra las mujeres.

No es un tema agradable de leer, pero ni siquiera en verano podemos permitirnos el lujo de olvidar por un momento la lacra de la violencia machista, así que si buscas un ejemplar de no ficción con historias y testimonios reales, este es tu libro.

2. El bosque sabe tu nombre

Esta obra de Alaitz Leceaga es sin duda un auténtico filón para el verano, ya que se trata de una historia protagonizada por mujeres de carácter fuerte que luchan por sobrevivir en un mundo mayoritariamente patriarcal. Vamos, la realidad de hoy día. No obstante, con él te trasladarás a la Cantabria de antes y después de la Guerra Civil. Celos, venganzas, romances y pasiones en un contexto lleno de franquistas, espías nazis y guerra, mucha guerra.

3. El cuento de la criada

'The Handmaid's tale es probablemente una de las series de televisión de mayor éxito actualmente, pero el libro original no se queda atrás, y es que la historia que da origen a la ficción televisiva es mucho más enrevesada e interesante. Margaret Atwood sabe cómo denunciar a la perfección la desaparición de los derechos de las mujeres, ¿te animas a conocer cómo?