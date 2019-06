Así es la marca de alimentación para deportistas 100% natural que está arrasando

Sus productos son muy útiles para mantenerse sano, bajar de peso o ganar músculo R.I. Viernes, 7 junio 2019, 07:33

Si estás interesado en el fitness, sea para bajar de peso, ganar músculo o simplemente estar más activos y saludable, debes entender que la alimentación es un elemento clave para conseguir tus metas. Desde hace algunos años, la forma de comer y el tipo de alimentos que consumimos ha cambiado, dándole una gran relevancia a los llamados productos naturales u orgánicos.

Los alimentos orgánicos o ecológicos son aquellos que se caracterizan por producirse de una manera 'más natural'. Al estar mínimamente tratados con químicos y no contener ingredientes artificiales ni conservantes, resultan mucho más nutritivos y saludables.

Para los deportistas es muy importante combinar la actividad física con la alimentación. Por este motivo, desde hace años se consumen batidos de proteínas o suplementos que nos ayudan a tener éxito. Pero, ¿son saludables?

Pues bien, los alemanes Phillipp Scrhempp y Tobias Schüle decidieron crear Foodspring, una marca de alimentación para deportistas que sí lo es, 100% natural y con certificación ecológica.

