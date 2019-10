5 libros para regalar el Día del Padre

Tanto para los aficionados a la lectura como para aquellos que no lo son, un buen libro siempre es un acierto. Leer sin poder parar es uno de los mayores placeres de la vida; a veces pasamos por épocas en las que no nos apetece leer o en las que no conseguimos encontrar esa lectura que nos enganche y nos rescate del aburrimiento.

Por eso, los días especiales como Navidad, San Valentín o el Día del Padre son perfectos para dar con ese libro que nos vuelva a reenganchar a la lectura.

Si quieres regalar un libro para el Día del Padre, no te olvides de canjear el código promocional Casa del Libro que está disponible en Descuentos Ideal.

Encuentra entre nuestra selección de 5 libros la mejor opción para regalar el próximo 19 de marzo:

LOS ASQUEROSOS, SANTIAGO LORENZO

Manuel acuchilla a un policía antidisturbios que quería pegarle. Huye. Se esconde en una aldea abandonada. Sobrevive de libros Austral, vegetales de los alrededores, una pequeña compra en el Lidl que le envía su tío. Y se da cuenta de que cuanto menos tiene, menos necesita. Un thriller estático, una versión de Robinson Crusoe ambientada en la España vacía, una redefinición del concepto «austeridad». Una historia que nos hace plantearnos si los únicos sanos son los que saben que esta sociedad está enferma. Santiago Lorenzo ha escrito su novela más rabiosamente política, lírica y hermosa.

LA CAIDA DE GONDOLIN, J.R.R. TOLKIEN

En el Cuento de La Caída de Gondolin chocan dos de los principales poderes del mundo. Por un lado está Morgoth. el mal más absoluto. que está al mando de un enorme poder militar que controla desde su fortaleza en Angband. En su oposición está Ulmo. el segundo Vala más poderoso. Trabaja secretamente en la Tierra Media para apoyar a los Noldor. el grupo de elfos entre los que se contaban Húrin y Túrin Turambar. En el centro de este conflicto entre deidades se encuentra la ciudad de Gondolin. bella pero escondida más allá de toda posibilidad de ser descubierta. Fue construida y habitada por elfos Noldor que se rebelaron contra el poder divino y huyeron desde Valinor. la tierra de los dioses. a la Tierra Media. Turgon. el rey de Gondolin. es el principal objeto tanto del odio como el miedo de Morgoth. quien trata en vano de descubrir la ciudad. escondida como por arte de magia. En este mundo entra Tuor. el primo de Túrin. como instrumento para hacer cumplir los planes de Ulmo. Guiado por el dios desde la invisibilidad. Tuor parte de la tierra donde nació y emprende un peligroso viaje en busca de Gondolin. En uno de los momentos más fascinantes de la historia de la Tierra Media.

UNA HISTORIA DE ESPAÑA, ARTURO PEREZ-REVERTE

Por primera vez un volumen reúne la historia de España escrita por Arturo Pérez-Reverte durante más de cuatro años en su columna «Patente de corso» del XL Semanal. Un relato ameno, personal, a ratos irónico, pero siempre único, de nuestra accidentada historia a través de los siglos. Una obra concebida por el autor para, en palabras suyas, «divertirme, releer y disfrutar; un pretexto para mirar atrás desde los tiempos remotos hasta el presente, reflexionar un poco sobre ello y contarlo por escrito de una manera poco ortodoxa.» A lo largo de los 91 capítulos más el epílogo de los que consta el libro, Arturo Pérez-Reverte narra los principales acontecimientos ocurridos desde los orígenes de nuestra historia y hasta el final de la Transición con una mirada subjetiva, construida con las dosis exactas de lecturas, experiencia y sentido común.

INTRUSOS, ADRIAN TOMINE

Adrian Tomine tiene la capacidad de capturar emociones y pensamientos sobre las relaciones humanas la ansiedad, la decepción en la familia y la desesperanza de sentirse vivo en el siglo XXI. Intrusos es una novela gráfica compuesta de seis historias interconectadas en las que Tomine retrata la vida contemporánea no tal como nos gustaría que fuese, sino tal como es.

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA, GABRIEL GARCÍA MARQUEZ

La historia de amor entre Fermina Daza y Florentino Ariza, en el escenario de un pueblecito portuario del Caribe y a lo largo de más de sesenta años, es ya icónica.

García Márquez utiliza los más clásicos recursos de los folletines tradiciones. Sin embargo, no se trata de un melodrama típico de amantes gafados que el amor al final vence por la fuerza de sus propios sentimientos. Los jugos, olores y sabores del trópico son en El amor en los tiempos del cólera también protagonistas.