5 libros que no te puedes perder en 2019

Si entre tu lista de propósitos de año nuevo figuraba el de leer más y aún no lo estás cumpliendo, lo que necesitas es un buen libro que vuelva a engancharte a la lectura. Historias para emocionarse, thrillers, ciencia ficción o relatos en las que la maternidad y el feminismo están muy presentes. Existen títulos que no te puedes perder este 2019. Estos son los 5 libros que no te puedes perder este 2019:

'La muerte del comendador-Libro 2'

Después del éxito de la primera parte, publicada en octubre, llega el segundo libro de 'La muerte del comendador (Tusquets, 20,80 euros). En el anterior volumen, el protagonista quería averiguar qué había tras el cuadro titulado 'La muerte del comendador' mientras se acostumbra a vivir con el extraño entorno de su casa de la montaña. Y cuando un vecino le pide que retrate a una peculiar adolescente, Marie Akikawa, esta desaparece a la salida del colegio. El protagonista emprenderá una búsqueda valiente, sin miedo de enfrentarse a lo desconocido, en una obra de ritmo intenso y lleno de suspense. Haruki Murakami (Kioto, 1949) ha recibido numerosos premios y su nombre suena reiteradamente como candidato al Nobel de Literatura.

'El baile del reloj'

Estos han sido los momentos más importantes de la vida de Willa Drake: cuando desapareció su madre a los 11 años, cuando se casó a los 21 y cuando se quedó viuda a los 40 por culpa de un accidente. Aparentemente es su propia existencia, pero en todos los casos estaba viviendo la vida de otros. Ahora, en su plena madurez, recibe una llamada inesperada que le informa de que la exnovia de su hijo ha sido gravemente herida y, al desplazarse a cuidarla, descubrirá que por primera vez puede vivir su propia vida. 'El baile del reloj' (Lumen, 18,89 euros) es la nueva novela de Anne Tyler, ganadora de los premios Pulitzer, National Book Critics Circle y Pen/Faulkner es una novela conmovedora, emotiva e íntima llena de optimismo y fuerza vital.

'Yo, Julia'

Uno de los autores más importantes de novela histórica de este país, el valenciano Santiago Posteguillo, se alzó este año con el premio Planeta con otro texto ambientado en la antigua Roma que es donde el autor se siente especialmente más cómodo. 'Yo, Julia' (Planeta, 21,75 euros) se sitúa en el año 192 de nuestra era, cuando Roma está gobernado bajo Cómodo un emperador loco y el Senado busca la manera de conjurarse para acabar con él. Como temen que los gobernadores militares den un golpe de Estado y Julia, esposa de una de ellos, se convertirá en rehén. Pero ella está llamada a forjar una dinastía.

'Fuego y sangre (Canción de hielo y fuego)'

Si eres fan de 'Juego de Tronos', o si conoces a alguien que lo es, sin duda este es el mejor regalo que le puede traer Papá Noel: el libro de la precuela, editado por Plaza & Janés (31,24 euros). Narra la historia de la dinastía Targaryen, que reinó en Poniente trescientos años antes del comienzo de 'Canción de hielo de fuego', desde Aegon I Targaryen, el creador del Trono de Hierro hasta el resto de generaciones que lucharon por el poder y por el trono. El libro, que responde a muchas de las dudas de los seguidores del culto de George R.R. Martin, viene además acompañado por 80 láminas inéditas del ilustrador Doug Wheatley.

El viento no espera

Raquel Sánchez Silva, la presentadora de '#Likes' y 'Maestros de la costura' se anima, tras el éxito de 'Mañana a las seis' con esta novela coral que se desarrolla a la vez en Madrid, Algeciras y Tarifa. Los 14 personajes 'El viento no espera' (Planeta, 18,52 euros) están unidos por lazos que iremos descubriendo y sobre todo por Noa, el enigmático personaje al que alguien susurra en sueños y que marcará el destino y el final de la historia. Cada persona de la obra te seducirá por su ternura, emotividad y su sensibilidad, mientras que las descripciones nos llevarás a las playas tarifeñas y a un ambiente cálido.