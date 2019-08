Estos son los libros que tienes que leer antes de que se conviertan en series de éxito

Os presentamos algunas de las adaptaciones más esperadas del año R.I Lunes, 26 agosto 2019, 08:43

Las adaptaciones de libros y cómics a películas o series de televisión son cada vez más habituales. Todos los años llegan muchas de ellas a nuestras pantallas, y 2019 no está siendo ninguna excepción. En esta primera mitad del año ya hemos visto The Umbrella Academy, Trampa-22, NOS4A2 o Good Omens, y todavía quedan unas cuantas; por eso, hemos querido seleccionar alguno de los libros que tienes que leer antes de que pasen a convertirse en series de éxito. ¿Quieres saber cuáles son?

La materia oscura

Estreno: Por confirmar, en HBO España.

La materia oscura es una popular trilogía fantástica de literatura juvenil escrita por Philip Pullman. BBC y HBO coproducen una ambiciosa adaptación a televisión que ya está renovada por una segunda temporada, y que sólo es la última de la ristra de traslados de la historia a otros medios, como el cine y hasta el teatro. La materia oscura tiene como protagonista a Lyra, una niña que vive en un Oxford alternativo con animales muy especiales y una organización, llamada el Magisterio, que quiere controlarlo todo.

'Death comes as the end'

Estreno: Navidad, en BBC. Sin cadena en España.

La BBC está convirtiendo casi en una tradición anual estrenar una adaptación de Agatha Christie. En este caso, ha optado por uno de sus libros más peculiares, La venganza de Nofret, ambientado en el Antiguo Egipto. Gwyneth Hughes escribe los tres episodios, que se estrenarán en Navidad, y que cuentan cómo Nofret, la concubina del poderoso Imhotep, aparece muerta, lo que suscita sospechas de que sus hijos pueden estar involucrados en el crimen.

En el corredor de la muerte

Estreno: 13 de septiembre, en Movistar.

El libro del mismo título de Nacho Carretero es el material de partida de En el corredor de la muerte, la miniserie de cuatro capítulos que cuenta los más de 20 años que Pablo Ibar lleva encarcelado en Estados Unidos por un triple asesinato sobre cuya autoría hay, como mínimo, muchas dudas. Miguel Ángel Silvestre es el protagonista de la serie, que narra todos los esfuerzos de la familia Ibar por demostrar la inocencia de su hijo.

