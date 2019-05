Lenovo lanza el primer ordenador del mundo con pantalla plegable

El ThinkPad X1 saldrá a la venta en 2020 A.Á. Miércoles, 15 mayo 2019, 08:29

Acaban de llegar, pero ya están aquí, las pantallas plegables. Ha sido Lenovo quien acaba de lanzar ThinkPad X1, el primer ordenador del mundo con pantalla plegable.

Lenovo apenas dio detalles de que lo encontraremos en este portátil, ya que todo se centró en su pantalla plegable y sus posibilidades.

La novedad fue presentada durante el evento 'Accelerate' en Florida, Estados Unidos, Lenovo hizo la primera demo de este ThinkPad X1, que no sólo será un portátil, sino también el inicio de una familia de productos que tendrán en común la pantalla plegable.

En este caso, el ThinkPad X1 cuenta con una pantalla OLED de 13 pulgadas fabricada por LG Display que ofrece una resolución 2K. Se trata de un portátil 'Always Connected, Always On', es decir, que siempre estará encendido y conectado, que sorpresivamente contará con procesador Intel y Windows 10, aunque no se dieron de detalles del modelo de procesador ni la versión del operativo de Microsoft.

El ThinkPad X1 saldrá a la venta en 2020 y, hacia finales de este año o inicios del año entrante, conoceremos el resto de los detalles.