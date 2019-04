5 lecturas para Semana Santa con descuentos

La promoción solo estará disponible hasta el 11 de abril A.Á. Martes, 9 abril 2019, 08:46

Si eres un verdadero amante de la lectura, seguro que estás esperando que lleguen las vacaciones de Semana Santa para poder invertir tu tiempo en un par de libros nuevos.

Pues bien, si ese es uno de tus objetivos, estás de suerte, porque La Casa del Libro tiene una promoción en la que comprando dos o más libros de bolsillo consigues un descuento del 5% y envío gratis. Además, con el código promocional Casa del Libro disponible en Descuentos Ideal podrás conseguir un ahorro extra.

Podrás elegir entre las grandes historias más clásicas, los autores más buscados, o las últimas novedades, y todo en tamaño bolsillo. Date prisa, porque la promoción solo es valida hasta el próximo 11 de abril.

Si aún tienes dudas para elegir cuáles son tus lecturas de Semana Santa, aquí te dejamos 5 propuestas:

CEMENTERIO DE ANIMALES de STEPHEN KING

Church estaba allí otra vez, como Louis Creed temía y deseaba. Porque su hijita Ellie le había encomendado que cuidara del gato, y Church había muerto atropellado. Louis lo había comprobado: el gato estaba muerto, incluso lo había enterrado más allá del cementerio de animales. Sin embargo, Church había regresado, y sus ojos eran más crueles y perversos que antes. Pero volvía a estar allí y Ellie no lo lamentaría. Louis Creed sí lo lamentaría.

RECORDAR CONTRASEÑA de DEFREDS JOSE. A. GOMEZ IGLESIAS

Primera edición exclusiva con 10 postales de regalo. La vida son recuerdos. Nos pasamos la vida recordando. ¿En qué momento nos conocimos? ¿Dónde habré dejado las llaves? ¿A quién me recuerda esta canción? ¿A qué hora era la reunión? Algunas veces nos gusta echar la vista atrás para recordar momentos vividos, días especiales y personas que ya no están pero que, allí donde estén, nunca querrás olvidar. Otras, en cambio, nuestra mente nos hace retroceder a justo todo lo contrario: a momentos que no quieres recordar, días que desearías no haber vivido y a personas que ya no pintan nada en tu vida. Ahí, acurrucados y almacenados en nuestro cerebro, admiran el paso de nuestra vida. Nuestros recuerdos, buenos o malos, nos van convirtiendo en todo lo que somos.

TODO LO QUE SUCEDIÓ CON MIRANDA HUFF de JAVIER CASTILLO

Tras el éxito arrollador de El día que se perdió la cordura y El día que se perdió el amor, con más de 300.000 ejemplares vendidos, Javier Castillo, maestro del suspense, despliega su virtuosismo narrativo para profundizar en los misterios de lo cotidiano, allí donde permanecen ocultos los miedos más primarios. Una experiencia de lectura palpitante y enérgica que corta la respiración. Un fin de semana en una cabaña en el bosque. Un matrimonio en crisis. Una misteriosa desaparición. ¿Qué ha sucedido con Miranda Huff? Una pareja en crisis decide pasar un fin de semana de retiro en una cabaña en el bosque en Hidden Springs, pero cuando Ryan Huff llega para encontrarse con Miranda la puerta está abierta, hay dos copas de vino sobre la mesa, nadie en el interior y el cuarto de baño se encuentra lleno de sangre. Todo lo que sucedió con Miranda Huff es un thriller psicológico de ritmo vertiginoso donde parece imposible encontrar a Miranda con vida. Lo que Ryan desconoce es que la desaparición de su mujer conecta su historia con la de su mentor, el gran James Black, y con el descubrimiento del cadáver de una mujer desaparecida treinta años atrás en la misma zona.

TODA LA VERDAD DE MIS MENTIRAS de ELISABET BENAVENT

¿Puede mantenerse una amistad a pesar de las mentiras? Una despedida de soltera en autocaravana. Un grupo de amigos... ...y muchos secretos. Elísabet Benavent, @Betacoqueta, con 1.000.000 de ejemplares vendidos vuelve con una novela original, una propuesta diferente que aborda las contradicciones de un grupo de amigos que se ve obligado a mentir para dejar de sentir. Un road trip divertido, surrealista, donde todo puede suceder. Una aventura en carretera que habla de la verdad que se esconde detrás de todas las mentiras. Los lectores han dichosobre Elísabet Benavent... «Como siempre @BetaCoqueta ha escrito una gran novela. Sabía que me gustaría desde el principio. Me tuvo enganchada toda la historia y el final me pareció espectacular.» «Elísabet nos da las mejores historias, esas que te hacen vivir el libro de forma intensa. Algo que consigue en todas y cada una de sus novelas.» «¡Me ha encantado! Elísabet tiene una forma de escribir muy personal. Siempre conecta con los lectores al presentar historias reales y cotidianas.» «La lectura de este libro ha sido un torrente de emociones. Un historia intensa de las que encoge el corazón.»

EL GUARDIAN ENTRE EL CENTENO de J.D. SALINGER

Las peripecias del adolescente Holden Cauldfiel en una Nueva York que se recupera de la guerra influyeron en sucesivas generaciones de todo el mundo. En su confesión sincera y sin tapujos, muy lejos de la visión almibarada de la adolescencia que imperó hasta entonces, Holden nos desvela la realidad de un muchacho enfrentado al fracaso escolar, a las rígidas normas de una familia tradicional, a la experiencia de la sexualidad más allá del mero deseo.