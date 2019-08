¿La leche es buena para los gatos?

Todo lo que debes saber antes de dar leche a tu mascota R.I Sábado, 24 agosto 2019, 09:53

Muchas personas asocian a los gatos con la leche. El apetito desmedido por la leche de los gatos se ilustra en muchos libros infantiles y películas. Esta ansia se da también en la vida real, pues a los felinos les encanta la leche.

¿Pueden o no pueden los gatos beber leche?

Los gatitos se alimentan con leche materna. Durante el periodo de amamantamiento el cuerpo de las crías produce la encima lactasa, imprescindible para el proceso de conversión del azúcar de la leche (lactosa). Esta hace que los gatitos puedan tolerar bien la leche. Durante el desarrollo, los pequeños bigotudos necesitan todos los nutrientes que se encuentran en la leche materna para crecer sanos y fuertes. Por eso su metabolismo produce la encima lactasa para poder digerir la leche. A lo largo de su desarrollo, los gatitos cambian de una alimentación líquida a la comida sólida, por lo que, poco a poco, la madre deja de producir leche. Esto hace que la producción de lactasa también vaya disminuyendo y los pequeños felinos dejan de digerir bien la leche. Incluso si ha sido diluida con agua puede causar problemas. Por lo tanto, no se recomienda dar leche a los gatos, a pesar de que les guste mucho.

¿Qué pasa con la leche de vaca?

La leche de vaca también contiene lactosa, por lo tanto, al carecer de la encima lactasa, es igual de intolerable para los gatos. No pueden digerir el azúcar de la leche y el cuerpo reacciona con flatulencias y dolores de estómago.

Como ya hemos dicho, la ingesta de leche de vaca puede causar problemas digestivos en los gatos, es mejor evitar dársela.

Los gatos no necesitan leche para estar sanos. Los nutrientes que esta contiene pueden ser adquiridos a través de una alimentación equilibrada. Además, la leche tiene muchas calorías, lo que puede llevar al sobrepeso, sobre todo en gatos de interior. Sin embargo, no supone ningún problema cuando la leche se ofrece omo golosina en ocasiones especiales y no como alimento diario.