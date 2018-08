3 labiales que deberías lucir en lo que queda de verano

Los labios son una de las zonas del cuerpo que se deshidratan con mayor asiduidad a causa de las altas temperaturas FRAN JUSTICIA Miércoles, 22 agosto 2018, 08:32

El verano es una de las épocas favoritas del año para muchas personas, y es que tenemos la oportunidad de ir a la playa, descansar, ver a la familia y a los amigos, etc. Sin embargo, las altas temperaturas no son tan positivas, puesto que pueden causar grandes daños en nuestro organismo e incluso a nivel estético, ya que hay zonas muy sensibles que no resisten bien al calor.

Precisamente, los labios son una de las zonas del cuerpo que más rápido se deshidrata en verano, por lo que antes que ponerte un labial que pegue con el look que llevas deberías fijarte en que dicho labial sea sumamente hidratante. Para ponértelo más fácil, a continuación te hablo de tres labiales que deberías lucir en lo que queda de verano para evitar que tus labios se resequen. Puedes conseguirlos con el cupón AliExpress de Descuentos Ideal.

1. Labiales en mate

Normalmente este producto se comercializa como barra de labios y a diferencia de otros cosméticos labiales, deja los labios con poco maquillaje, ya que es muy opaco. Entre sus principales ventajas destacamos que es el producto ideal para el verano puesto que además de ser un rico humectante, también es duradero y resistente al agua por lo que no perderás el estilo y el maquillaje de tus labios ni siquiera mientras te das un baño en la playa o la piscina. Eso sí, al no aportar apenas maquillaje a la superficie de tus labios, debes tener en cuenta que si anteriormente has sufrido grietas o daños y cortes derivados del frío, no es la opción más recomendada puesto que no cubrirá esas marcas con intensidad.

2. Labiales líquidos

La clave de estos labiales reside en el tono y en la textura. Especialmente los labiales líquidos son los más utilizados, ya que tienen más brillo que los cremosos, aunque eso sí, se tienen que estar aplicando constantemente ya que su duración no es muy alta, por lo que te recomendamos que este tipo de labial lo utilices solo para esas largas pero no muy intensas cenas y quedadas en terrazas con amigos, familiares y hasta compañeros de trabajo.

3. Labiales protectores

Como te hemos comentado la función más importante de cara a este verano es humedecer, hidratar y, por tanto, salvar de la sequedad tus labios. Si seguimos esta idea te recomendamos que busques protectores como los cacaos, la vaselina o cremas humectantes que estén hechos a base de componentes naturales y que además de proteger la superficie de tus labios del impacto de agentes externos, conseguirán producir beneficios secundarios que derivarán en la consecución de unos labios más carnosos y con mayor volumen. Un efecto 3x1 que no puedes dejar escapar sin duda.