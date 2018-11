Los jerséis de Mango que van a triunfar durante el 'Black Friday'

Este evento de precios especiales volverá a celebrarse un año más el próximo 23 de noviembre FRAN JUSTICIA Miércoles, 7 noviembre 2018, 10:33

Cada vez va quedando menos para la Navidad y, por ende, también faltan pocos días para el 'Black Friday', una cita ineludible para los más ahorradores, ya que gracias a este evento podemos adquirir una amplia variedad de productos con jugosos descuentos. Y no, no se trata de productos de segunda mano o con alguna tara, puesto que puedes llevarte a casa artículos totalmente nuevos y a precio de ganga. ¿Necesitas algo más?

Por esta razón, muchas personas aprovechan este día para adquirir los regalos de Navidad para sus seres queridos y reducir así el presupuesto empleado en la compra de los mismos, ¿estás entre ellos?

Hay cierta creencia a pensar que los productos rebajados durante el 'Black Friday' son los móviles y los equipos informáticos, pero nada más lejos de la realidad, y es que este periodo de precios especiales también puede ser una buena alternativa para renovar por completo tu fondo de armario de cara al invierno, ya que cada vez son más las marcas y comercios textiles que se animan a participar en el mismo, rebajando gran parte de su stock.

Eso sí, si eres una auténtica 'fashion victim' y quieres sacarle el máximo partido al 'Black Friday', no dudes en hacerte una 'wishlist' con algunos de los 'must have' del momento, que entre otras prendas son ante todo los abrigos y los jerséis. De esta forma evitarás compras por impulso.

Hablando de jerséis, echando un ojo al catálogo de Mango he encontrado varios modelos que son ideales, los cuales probablemente podrás conseguir más baratos gracias a los descuentos de 'Black Friday' de MangO.

Estampados de tendencia, metalizados, colores 'top', corte asimétrico... Son tantas las piezas que puedes conseguir en la conocida firma que podríamos dedicarle un artículo a cada una de ellas. No obstante, a continuación te dejo los que más me han gustado. ¿Qué te parecen?