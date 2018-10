La irresistible oferta de Carrefour por la que querrás comprar ya los juguetes de tus peques

Si quieres ahorrar en tu presupuesto de Navidad, ojo a este 'chollazo' de la cadena de hipermercados FRAN JUSTICIA Lunes, 29 octubre 2018, 12:28

Esta semana entramos oficialmente en el mes de noviembre, lo que significa que la Navidad está cada vez más cerca. De hecho, en algunos supermercados ya puedes ver turrones, polvorones y hasta troncos de Navidad, mientras que en la calle comienzan a colocarse los primeros adornos de la fecha. ¿Ya estás preparado?

Parte de culpa de que en Noviembre ya pensemos en Navidad la tiene el hecho de que dicho mes es un buen momento para empezar a realizar algunas de las compras navideñas a las que tendremos que hacer frente en diciembre, por ejemplo, los regalos de tus seres queridos. ¿La razón? El 23 de noviembre se celebra el 'Black Friday', la cita del ahorro más importante del año, y es que gracias a la misma podemos encontrar artículos de todo tipo a precio de ganga, incluso juguetes para los más pequeños. ¿Qué te parece?

No obstante, si no quieres esperar hasta este aclamado día y prefieres ahorrarte las numerosas colas que habrá en los establecimientos durante la fecha, Carrefour tiene una oferta única para ti esta semana, y es que podrás ahorrar al comprar los juguetes de tus peques, claro, siempre y cuando hagas uso del cupón Carrefour de Descuentos Ideal. ¿Necesitas algo más?

El descuento que te ofrece Carrefour es del 40% para compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas no eléctricas. Puedes beneficiarte de esta promoción sólo hasta el 30 de octubre, así que si yo fuera tú no me lo pensaría dos veces y lo haría cuanto antes.

Si te viene mal acercarte a algún hipermercado de Carrefour, siempre puedes optar por comprar online, ya que te aseguro que es muy fácil. Sólo tienes que entrar en la categoría juguetes y aparecerá un menú de lo más intuitivo. pudiendo buscar los juguetes de tus peques por precio, por edad o por ofertas. Además, si lo prefieres también puedes filtrar la búsqueda por tipo de juguete, es decir, juguetes de construcción, figuras de acción, muñecas... así como también por marcas.

Además de este 'chollo' único, esta semana Carrefour también ofrece dos promociones que no puedes desaprovechar, y es que la famosa cadena de hipermercados mantiene el 3x2 en más de 5.000 de alimentación, así como también puedes aprovechar todavía el 20% de descuento en moda. Nunca ahorrar fue tan fácil, ¡te lo aseguro!