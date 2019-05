INTERSPORT lanza un 30% de descuento en sus zapatillas

La firma deportiva INTERSPORT está presente en 44 países con más de 6000 tiendas deportivas en todo el mundo. En su web encontrarás una gran selección de material deportivo: fútbol, running, moda deportiva, fitness, así como muchos otros deportes. Además, como una de las mejores tiendas de deporte, también cuenta con las mejores primeras marcas deportivas como Nike, adidas, Puma, ASICS, Reebok, Under Armour, y muchas más.

Durante esta semana, Intersport lanza un 30% en calzado sportwear de primeras marcas, por lo que si estás buscando unas nuevas deportivas, no dudes en echar un vistazo a su web. Además, te recordamos que con el código promocional Intersport que puedes encontrar disponible en Descuentos Ideal, podrás ahorrar aún más en tus compras.

¿Por qué comprar en la tienda de deportes online Intersport?

La tienda de deportes online Intersport ofrece una rápida entrega de los pedidos en su domicilio. Su plazo de envío es una entrega rápida de 48 horas si realizas el pedido antes de las 15h. Si no quedas satisfecho con tu compra en material deportivo, que no te va bien la talla, no te gusta el color o no te convence el material, puedes cambiar o devolver el producto durante los 30 días posteriores a la fecha de la compra.