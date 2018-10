5 ideas para disfrazar a tu perro en Halloween

Cada vez son más las personas que se suman a la celebración de este evento alrededor del mundo FRAN JUSTICIA Lunes, 22 octubre 2018, 11:54

A estas alturas seguro que ya sabes de sobra que el próximo 31 de octubre se celebra Halloween, y es que sólo basta con ir a hacer la compra semanal al supermercado para ver cientos de calabazas y golosinas con el tradicional mensaje de 'truco o trato'. Y tú, ¿lo vas a celebrar?

Muchas personas, cada vez más, deciden disfrutar de la noche más terrorífica del año en casa, celebrando una fiesta de disfraces con amigos o una maratón de películas de terror. ¿Te interesan estos planes? Para llevarlos a cabo está claro que tenemos que crear una ambientación que case con este evento, por lo que no somos los únicos que deben disfrazarse, y es que si tenemos animales en casa también deberemos darles un toque de miedo, claro, siempre sin que ello les perjudique.

Quizá por esa razón has llegado hasta este artículo, y es que si buscas inspiración para disfrazar a tu perro estás en el sitio idóneo, puesto que a continuación voy a enseñarte cinco formas sencillas y económicas de hacer partícipe a tu can de la mayor fiesta del terror del año. ¿Te apuntas? Eso sí, si se porta bien no olvides premiarle con alguna de sus chuches favortias. ¡Estoy seguro de que te lo agradecerá!

No obstante, recuerda, antes de disfrazar a tu perro tienes que asegurarte de que se siente cómodo con el disfraz y, sobre todo, nunca hagas nada que el no quiera, puesto que de lo contrario no lo va a disfrutar.

1. Calabaza

¿Hay algo más típico que las calabazas en Halloween? Exacto, no, por lo que encontrarás una amplia variedad de disfraces de calabaza en las tiendas, así que sólo tendrás que probarle uno a tu can para ver cómo le queda.

2. Superman

Convierte a tu perrito en todo un superhéroe con este disfraz de Superman, estoy seguro de que lo encontrarás fácilmente en cualquier tienda de disfraces para animales.

3. Cazafantasmas

¿Eres fan de la película 'Ghostbuster'? En Amazon tienes un disfraz completo de un auténtico cazafantasmas canino. ¿Qué esperas para comprarlo para tu can?

4. Darth Vather

¿Imaginas ver a tu amigo peludo convertido en el mayor líder del Imperio? Ahora es posible, ya que puedes conseguir este disfraz completo en una amplia variedad de tiendas.

5. Diablo

A todos nos gustaría encontrarnos a un diablo si fuera así de adorable, ¿verdad?