Huawei P20 Pro en oferta en Amazon

El potente smartphone de la compañía china encabeza las rebajas especiales de Amazon con motivo de Navidad FRAN JUSTICIA Lunes, 17 diciembre 2018, 11:41

La Navidad está aquí. Sí, ya no queda nada, así que más vale que hayas comprado todos los décimos que lleva tu empresa, esos mantecados que tanto le gustan a tu abuela y, sobre todo, los regalos que vas a entregar a tus seres queridos con motivo de las fiestas.

Si eres de los que prefiere Reyes antes que Papa Noel, todavía te quedan unas semanitas para adquirir estos presentes, aunque yo que tú no me confiaba en exceso, que ya sabes lo que pasa cuando eso ocurre, lo vas posponiendo hasta que al final te ves el día 5 de enero dando vueltas y sin encontrar nada. Hazme caso. En el caso de que seas más de regalar en Navidad, convirtiéndote por un día en Santa Claus (esto jamás se lo dejes leer a un niño), te recomiendo que te vayas poniendo las pilas, ya que no es por arruinarte la mañana pero, quedan 8 días. Sí, 8 pequeños días.

Afortunadamente si lo hemos dejado todo para última hora y no tenemos ni idea de qué regalar en Navidad, Amazon llega año tras año para evitar que caigamos en el tópico de la colonia o la corbata de turno, ofreciéndonos auténticos 'chollos' con el código promocional Amazon de Descuentos Ideal que no podemos dejar escapar. De hecho, el último de ellos es absolutamente fantástico, y es que puedes llevarte un Huawei P20 Pro por menos de 600 euros. Sí, como lo oyes. Sigue leyendo y te doy más detalles.

No es por nada, pero este potente smartphone es uno de los últimos lanzamientos de la conocida compañía china Huawei, por lo que su precio oficial de lanzamiento al mercado oscilaba los 819 euros, mientras que gracias a la oferta especial de Navidad de Amazon podrá ser tuyo por tan sólo 596, 31 euros, lo que implica un descuento de más de 200 euros. ¡Casi nada!

Además, no estarías llevándote a casa cualquier móvil, puesto que este modelo es uno de los pocos que cuenta con triple cámara trasera. Vamos, que es el modelo más deseado por los amantes de la fotografía. Otras cualidades del mismo son su memoria RAM de 6 GB, sus 128 GB de almacenamiento y su eficaz procesador Kirin 970 2.36GHz, que te permitirá disfrutar de un gran rendimiento y ejecutar varias aplicaciones de forma simultánea.

Si buscas un móvil similar, pero es para un niño, también puedes optar por los modelos P20 o P20 Lite, ya que son igual de potentes, pero mucho más baratos. ¡No encontrarás un 'chollo' igual!