El hermano gemelo del famoso bolso de Dior que puedes encontrar en AliExpress por 13 euros

Se ha convertido en uno de los accesorios más aclamados del momento después de que numerosas influencers hayan aparecido en sus redes sociales con él FRAN JUSTICIA Jueves, 20 diciembre 2018, 16:39

La Navidad está a la vuelta de la esquina. De hecho, quedan menos de siete días para que Papa Noel atraviese nuestras chimeneas o ventanas (o lo que tenga cada uno en su casa) y nos entregue todos esos regalos que hemos pedido este año. Con la nostalgia y la felicidad que generan las fiestas somos muchos los que tiramos la casa por la ventana y nos creemos ricos por unos días. Así elaboramos cartas a Santa Claus o a los Reyes llenas de artículos que el resto del año habríamos considerado como lujos. ¿Te ha pasado?

Por ejemplo, el último bolso de Dior, y es que esta joya, que está arrasando en las redes sociales después de que numerosas influencers se hayan fotografiado con él, encabeza la lista de la carta de muchas personas. Venga, me incluyo. Sin embargo, queridos este bolso no está al alcance de todos/as. ¿La razón? Pues básicamente porque cuesta más de 2.200 euros. Vamos, en el mejor de los casos tu sueldo de dos meses (para algunos el de cuatro). ¿Quiere decir este terrible detalle que no podremos posar con él en nuestras fotos? Error. He encontrado a su hermano gemelo y, ¿sabes lo mejor? Cuesta 13 euros. De nada. Me quieres, lo sé.

Sí, sé que para tí imaginarte un bolso saddle de Dior por menos de 1.000 euros te parece una fantasía, pero es una auténtica realidad. Este hermano gemelo del que te hablo lo puedes encontrar en AliExpress, donde además podrás beneficiarte de un suculento descuento gracias al cupón AliExpress de Descuentos Ideal. ¿Necesitas algo más?

Sobre el bolso, es de inspiración en el mundo de la hípica. De hecho, parece una funda más que un bolso, pero sí nos encanta hasta el infinito y más allá, sobre todo, porque lo han lucido desde Sarah Jessica Parker hasta Gigi Hadid. Vamos, que con él seríamos auténticas celebrities. ¿No te parece?

En AliExpress tienes disponibles varios colores, así que yo que tú no perdía esta oportunidad para llevarme a casa un bolso 'low cost' que podría ser perfectamente el último atuendo de Angelina Jolie en un evento de Nueva York. ¡Fantasía todo el rato! Sí.

La versión del gigante online asiático no lleva el característico llavero con la 'D' de oro de Dior, pero, ¿sabes que puedes comprar el llavero aparte? De nuevo, de nada.