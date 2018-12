Si haces estos ejercicios, mantendrás tu abdomen plano también en Navidad

Con el exceso de comidas copiosas llegan los kilos de más y la acumulación de grasa, pero haciendo estas actividades en casa mantendrás la línea FRAN JUSTICIA Jueves, 27 diciembre 2018, 13:19

Sí, probablemente estarás pensando que este es otro artículo más en el que hablamos de lo maravillosa que es la Navidad y lo mal que nos afecta al cuerpo, pero es que esa es la realidad. Los villancicos, la familia, los regalos, el ambiente... Sí, todo es perfecto, pero es una realidad que en Navidad nos excedemos y comemos de más. Ingerimos grasas «malas» de más y eso le pasa factura al cuerpo y a nuestro organismo.

Si eres de los que en Navidad no quiere oír hablar de ejercicio físico, está bien, es lícito, pero si por el contrario prefieres mantener la línea sin que ello signifique renunciar a los polvorones, has llegado al sitio perfecto, ya que voy a recomendarte varios ejercicios que puedes hacer en casa con los que tu abdomen no notará esos turrones, mantecados y pollos asados que ingerirás de más. Te lo aseguro.

Dicho esto, estos son los tres ejercicios que debes hacer cada día en casa para mantener tu abdomen plano y alejar esa grasa que será mayor en estas fechas. ¡Toma nota!

1. Skipping

Empezaremos con un ejercicio que nos servirá para calentar el cuerpo y preparar la musculatura para el trabajo posterior de tonificación. Básicamente consiste en elevar las rodillas hasta el pecho lo más que puedas. Intercala una pierna y otra durante 15 o 20 minutos. Este ejercicio de cardio te ayudará a eliminar calorías y mantendrá tu forma física para que esta no disminuya en Navidad, ya que elevará al máximo tus pulsaciones.

2. Tijera

Una vez que hemos sudado un poco y tenemos las pulsaciones altas, comenzaremos con el trabajo abdominal, lo que nos permitirá tonificar esta parte de nuestro cuerpo y evitar que la grasa se acumule en ella. Con el ejercicio de tijeras trabajas todo el abdomen, aunque es más intenso en la parte inferior. Haz series de 15 a 20 repeticiones. Lo ideal es otros 10 minutos repitiendo este ejercicio. Para realizar el mismo, túmbate en el suelo, eleva tus piernas a 90 grados y comienza a intercalar el descenso de una y otra sin tocar el pie y sin que la lumbar se despegue del suelo.

3. Plancha

La plancha es uno de los ejercicios físicos más recomendables para dotar de fuerza y resistencia el tronco, ya que todo el peso de nuestro cuerpo recae sobre los brazos, por lo que debemos tener apretado el abdomen con intensidad para que el cuerpo no caiga hacia abajo. Realiza cinco series de 30 segundos cada una. Ve aumentando el tiempo conforme vayan pasando los días.