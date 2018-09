Si haces estos ejercicios dentro del agua puedes adelgazar

La piscina puede ser un buen lugar para tonificar tus músculos y perder grasa corporal FRAN JUSTICIA Martes, 4 septiembre 2018, 11:30

El verano se acaba, sí. Sabemos que cuesta asimilarlo, pero te aseguro que cuanto antes lo hagas, mejor. Llega el momento de retomar la rutina, volver al trabajo, al gimnasio, etc. ¿Estás preparado? Sí, ya sé que no, aunque igual te ves más motivado por esos 'michelines' de más que has cogido mientras pasabas los días en la playa y que quieres eliminar de tu vida lo antes posible.

Si es así, has llegado al lugar perfecto, ya que en este artículo te voy a hablar de algunos ejercicios que te permitirán adelgazar y lo mejor, sin salir del agua, por lo que podrás disfrutar unos cuantos días más de esa piscina que tienes en casa sin sentirte culpable. Además, si lo de llevar el control de tu entrenamiento y tu dieta no es lo tuyo, no dejes de probar los nuevos relojes deportivos que puedes conseguir con el cupón eBay de Descuentos Ideal. A continuación te dejo los ejercicios de los que te he hablado anteriormente. ¡Si los haces, cuéntanoslo!

1 Bicicleta

Para llevarlo a cabo necesitarás un 'churro', o lo que es lo mismo un rollo de polietileno. Este te permitirá flotar. Después deberás colocarlo entre las piernas como si fuera el sillín de una bicicleta y, posteriormente, tendrás que empezar el pedaleo.

2 Tijera

Con el mismo rollo con el que has hecho el ejercicio anterior pon cada pierna en un extremo del rollo y mueve los pies de atrás hacia adelante y después hacia los lados.

3 Correr

Este es sin duda el mejor ejercicio de los que te estoy recomendando para adelgazar, ya que en tan sólo 15 minutos quemarás las mismas calorías que quemarías fuera del agua en 40 minutos. Eso sí, debes realizar el ejercicio de manera continua y sin intervalos. Corre de un extremo a otro de la piscina, intentando apretar el abdomen para trabajar también esta zona.