El grave error que puede dañar a tus peces

Cuando compramos comida para ellos debemos tener en cuénta qué tipo de peces son FRAN JUSTICIA Lunes, 3 septiembre 2018, 10:44

Muchas personas cuando deciden adoptar o comprar una mascota, ya sea un perro, un gato o una pecera con peces, apenas piensan en todo lo que ello conlleva, y es que no debería tomarse a la ligera como el que se compra un jersey o un coche. No, son seres vivos y como tal tienen necesidades que nosotros tendremos que cubrir, siendo la alimentación la más importante de ellas.

En el caso de los perros y de los gatos no hay un gran desconocimiento acerca del tipo de alimento que pueden ingerir. Sin embargo, en el caso concreto de los peces, son muchas las personas que por desconocimiento acaban dando el mismo alimento a todos sus peces, sin distinguir entre tipologías y necesidades específicas de cada uno de ellos. Un error fatal que puede dañar seriamente la vida de estos pequeños compañeros de vida.

No obstante, no te asustes, ya que si estás un poco perdido en este tema, a continuación voy a detallarte cómo debe ser la alimentación de tus peces a grandes rasgos en función de su tipología. Eso sí, te recomiendo que también consultes con un veterinario esta alimentación en función de las necesidades de tus peces en específico.

En primer lugar voy a hablarte de los peces de agua fría, como pueden ser los peces cometa, koi o boina roja. Estos no pueden comer lo mismo que los peces tropicales, por lo que pon atención. Estos peces suelen destacar por su apetito voraz, pero los alimentos deben ser adecuados a su sistema digestivo. Lo más normal es decantarse por diferentes texturas como escamas, sticks flotantes o granulados que saciarán el apetito de tus pececillos. Los alimentos en escamas son los más recomendables ya que les aportan energías e inmunoestimulantes a nuestros animalitos, mejorando sus funciones corporales y reforzando la resistencia de los mismos a las enfermedades. Además disminuye la cantidad de excrementos y mantendrá tu acuario más limpio.

Por otro lado, si tienes peces disco en casa sabrás que son muy exigentes en todos los sentidos, incluida la alimentación. Al ser peces que normalmente suelen vivir en agua dulce, necesitan una alimentación lo más variada y equilibrada posible. Un buen producto puede ser una ración en forma de gránulos, que incorpore todos los nutrientes vitales, los minerales y las vitaminas necesarias para un correcto desarrollo y vitalidad. Es muy importante que el alimento de estos peces contenga vitamina C, ya que aumentará sus defensas, fomentando un crecimiento sano y adecuado y evitando estados carenciales.

Finalmente, en el caso de los peces tropicales la mejor elección también son los suplementos en forma de escamas elaborados con materias primas de alta calidad y que sean capaces de aportar todos los nutrientes que necesitan los peces para tener una vida larga y saludable. Te recomendamos que también incluya inmunoestimulantes, fuentes energéticas de gran valor, vitaminas esenciales para aportar a los peces mayores defensas, energía y vitalidad, y ácidos grasos omega 3 que también les aporten energía y refuercen su sistema inmunitario.