La gran promoción de rebajas que AliExpress prepara antes del 'Black Friday'

El gigante comercial online ofrecerá una amplia variedad de descuentos durante este día especial de Noviembre FRAN JUSTICIA Viernes, 26 octubre 2018, 12:03

¡Qué poquito queda para la Navidad! Muestra de ello es el hecho de que en algunos establecimientos ya han comenzado a colocar los adornos típicos de esta festividad. De hecho, ya hay personas que están pensando en adquirir los regalos de sus seres queridos, especialmente cuando entremos en el mes de noviembre, puesto que se celebra una de las citas del ahorro más importantes del año, el 'Black Friday'.

Durante este día, el 23 de noviembre, grandes superficies, negocios minoristas y marcas de renombre ofrecen descuentos de hasta el 80% en algunos casos en una amplia variedad de artículos, por lo que es un momento perfecto para ahorrar en los presentes que entregaremos a los nuestros a partir del próximo mes.

No obstante, no tenemos porqué esperar hasta esta fecha para empezar a comprar, y es que algunos establecimientos se adelantan a este periodo de precios especiales, ofreciendo determinadas rebajas nada despreciables. De hecho, AliExpress es uno de los comercios que va adelantarse al 'Black Friday', ya que, como viene siendo habitual, el próximo 11 de noviembre celebrarán el 'Día del Soltero', una jornada que se ha convertido en un gran día de rebajas, por lo que no dudes en aprovechar el cupón AliExpress de Descuentos Ideal para beneficiarte de 'chollos' increíbles.

De hecho, en la página web del gigante online chino ya puedes observar el icono '11.11', que hace referencia a esta promoción, que ha dado lugar a que esta jornada sea conocida también como 'Día Mundial del Shopping', ya que otros comercios online como Tmall o Taobao se suman a la cita, que se celebra desde 2015.

Normalmente, las rebajas del '11.11' sólo duran 24 horas, pero este año todo parece indicar que podremos disfrutar de artículos con hasta un 50% de descuento durante dos días, desde las 14:00 horas del 10 de noviemnbre hasta las 13:59 horas del 12 de noviembre.

Eso sí, no esperes a las últimas horas para adquirir tus artículos con descuento, puesto que la mayoría de las ofertas son limitadas, es decir, si el artículo se agota y es repuesto, no podrás beneficiarte del descuento que tenía anteriormente. No obstante, ya está abierto el periodo de reservas de algunos artículos, por lo que puedes dejar un pequeño depósito para garantizar que será tuyo el '11.11'.

Por otro lado, y de forma complementaria, podrás hacer uso de cupones para disfrutar de descuentos adicionales a las rebajas del '11.11'. Los mismos podrás conseguirlos entre el 28 de octubre y el 10 de noviembre en AliExpress, así que no dudes en visitar la página cada día.