La gran oferta de 'Black Friday' de FNAC para renovar tu portátil

La cadena de establecimientos se ha adelantado a esta cita del ahorro con sus ya famosas 'etiquetas negras' FRAN JUSTICIA Lunes, 19 noviembre 2018, 11:36

Parecía que quedaba una eternidad para que la Navidad volviera a nuestras vidas, pero a punto de entrar en el mes de noviembre ya son muchos los centros comerciales y establecimientos que han comenzado a colocar los adornos tipicos de estas fechas. Sí, el árbol de Navidad ya es el gran protagonista en numerosos lugares.

Esto se debe a que durante el mes de noviembre se produce una de las campañas de ventas más importantes del año, el 'Black Friday', un evento que cada vez más personas utilizan para ahorrar en los regalos de sus seres queridos, de ahí que los comercios quieran adornar sus locales para fomentar tal acción. Vamos, que a partir de ahora Navidad empieza en Noviembre.

No obstante, no siempre tenemos que esperar hasta este periodo de precios especiales para conseguir auténticas gangas en artículos que normalmente el resto del año no podemos permitirnos, y es que algunas marcas se adelantan a la cita, ofreciendo descuentos y rebajas especiales unas semanas previas a esta gran cita del ahorro. Tal es el caso, por ejemplo, de FNAC, y es que la conocida firma especializada en tecnología mantiene actualmente activa una promoción que no puedes perderte si quieres ahorrar al adquirir los regalos de tus seres queridos, especialmente si son ordenadores.

Sí, ya sea para regalar o para renovar tu viejo portátil, FNAC es la solución esta semana, y es que la cadena de establecimientos ofrece hasta 150 euros de descuento en una amplia gama de equipos informáticos. Eso sí, sólo hasta el 21 de noviembre, por lo que no pierdas el tiempo y aprovecha ya esta ganga.

Por supuesto, este no será el único descuento de 'Black Friday' de FNAC, por lo que te animo a que esperes hasta el próximo 22 de noviembre, día en el que la firma dará nicio oficial a sus ofertas de 'Black Friday'. ¡No te lo pierdas! Si no puedes esperar, aprovecha ya los artículos con 'etiqueta negra' de FNAC.