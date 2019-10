Glovo ya está presente en 100 ciudades de todo el mundo

Hace un año que Glovo llegó a Granada por primera vez R.I. Jueves, 17 octubre 2019, 14:01

Glovo es una app que permite comprar, recibir y enviar al momento cualquier producto dentro de una urbe, ya está operando en 100 ciudades de todo el mundo. La aplicación tiene más de 3 millones de usuarios en 22 países y más de 10.000 establecimientos asociados.

En España, el servicio está disponible en las áreas urbanas de 31 ciudades, entre ellas Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Sevilla o Granada.

A nivel internacional, en Europa y EMEA, Glovo opera en las principales capitales, como Roma, París, Estambul o Casablanca y en nueve países de LATAM, entre ellos Brasil, Argentina o Panamá. Actualmente Glovo ya se encuentra en 100 ciudades de 22 países del mundo y se prevé ampliarlo y abrir en nuevas ciudades en las próximas semanas.

Los pedidos más populares entre los usuarios de Glovo son las burgers, la pizza y el sushi, con lo que los usuarios completan el clásico plan de ''sofá, peli y manta', momento de consumo habitual en cualquier ciudad del mundo. También destacan las compras para los que les falta algo del supermercado o recados de última hora como ir a comprar tinta para la impresora o entregar unas llaves.

La última incorporación es la ciudad de Ankara, capital de Turquía y segunda ciudad más poblada del país, con 5 millones de habitantes. De esta manera, la aplicación pasa a convertirse en la herramienta global para lo que necesiten los habitantes de esta ciudad y que en pocos minutos dispongan de lo que deseen.

A Granada llegó el pasado febrero, hace aproximadamente algo más de un año, fue la tercera ciudad andaluza en unirse, tras Málaga y Sevilla. La ciudad de la Alhambra cuenta ya con numerosos partners y un amplio abanico de establecimientos dentro de su oferta principal: restaurantes, floristerías, tiendas de electrónica, farmacias y mercados de barrio, entre otros muchos.

Si aún no te has animado a usar la aplicación que ha revolucionado el mercado, no esperes más, porque Descuentos Ideal tiene disponible un código promocional Glovo con el que podrás conseguir ahorrar en tus pedidos.

¡Baja hoy mismo la aplicación a tu teléfono y empieza a disfrutar Glovo en Granada!