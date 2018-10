Así es una clase de 'queenax', el entrenamiento que está superando al 'crossfit'

Este tipo de entrenamientos funcionales se está volviendo cada vez más aclamado por el público que acude a un gimnasio, ya que permite trabajar toda la musculatura en tan sólo 30 o 45 minutos FRAN JUSTICIA Viernes, 19 octubre 2018, 10:59

Lucir un cuerpo esbelto y sin apenas grasa no es fácil. Ante todo, se requiere esfuerzo, voluntad y paciencia, ya que no es una meta que se consiga de la noche a la mañana. Además, no basta únicamente con acudir al gimnasio o hacer deporte diariamente. Si bien esto es importante, tanto o más lo es seguir una dieta equilibrada con poca ingesta de grasas. Sin dieta no hay cuerpo esbelto, te lo aseguro.

Por otro lado, también puedes recurrir a los suplementos nutricionales si no tienes tiempo de comer suficiente o si quieres «agilizar» la consecución de tu meta. Eso sí, te lo repito, sin dieta y sin ejercicio, por muchos suplementos que tomes, no conseguirás tu objetivo. No dudes en consultar a un especialista y así podrás aprovechar el código descuento MyProtein de Descuentos Ideal sin problemas.

En lo que respecta al ejercicio, deberás realizar ejercicios que se adecúen a los objetivos que quieres conseguir. Si te acabas de apuntar al gimnasio, estoy seguro de que te habrán hablado de las maravillas del 'queenax', un tipo de entrenamiento que podría sustituir al 'crossfit' en cualquier momento, ya que además se puede compaginar sin problema con cualquier rutina de entrenamiento que estés llevando a cabo, ya sea de volumen o de definición.

Si no tienes ni idea de qué es el 'queenax' no te preocupes, ya que a continuación voy a darte todos los detalles para que no te pierdas la próxima clase. ¿Te apuntas?

¿Qué es?

El 'queenax' es un tipo de entrenamiento funcional apto para todos los públicos con el que diariamente irás mejorando tu fuerza y tu resistencia, a la vez que tonificas gran parte de tus músculos y pierdes grasa. Para llevar a cabo el mismo se utilizan accesorios de distintas disciplinas, como las correas para el entrenamiento en suspensión de TRX, y una amplia variedad de barras, anillas, etc, que se pueden conectar y desconectar con facilidad del techo, las paredes o el suelo, con el objetivo de crear una estructura modular.

Básicamente durante la clase, que dura entre 30 y 45 minutos, se realizan ejercicios de alta intensidad divididos en diversas estaciones. Con intervalos de descansos de aproximadamente 30 segundos entre ejercicio y ejercicio, los participantes deben exigirse el máximo durante los minutos que estén trabajando.

¿Qué beneficios ofrece?

El principal beneficio derivado de una clase de 'queenax' reside en que durante la misma se trabaja todo el cuerpo, por lo que es una buena forma de entrenamiento si tienes que faltar uno o dos días a la semana al gimnasio, ya que no dejarás de activar esa musculatura que de otra forma no podrías trabajar.

Además, también ocasiona las siguientes ventajas:

- Mejora con gran calidad la movilidad general, tanto articular como muscular.

- Trabaja músculos secundarios que no se activan en otro tipo de ejercicios.

- Mejora las habilidades motrices, es decir, la agilidad, la coordinación y, sobre todo, el equilibrio.

- Brinda una mejor postura corporal.

- Favorece la disminución de grasa al producir un mayor gasto calórico.

- Entretiene, ya que en cada clase se realizan ejercicios distintos y te permite socializar con otros participantes.