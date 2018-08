Las gafas de sol que están arrasando este verano

Además de estilosas, son muy cómodas y baratas, tres cualidades que las convierten en auténticos 'must have' de la temporada FRAN JUSTICIA Jueves, 23 agosto 2018, 08:39

Para muchas personas el verano se acaba, pero para otras apenas empieza, y es que si te toca disfrutar de tus vacaciones la última semana de agosto, sabrás a lo que me refiero. Por esta razón, aunque a este verano le queden semanas de vida, no voy a empezar a hablarte de gafas de sol que van a triunfar durante el otoño, aunque seguramente muchas de las que te voy a recomendar se mantengan en la cresta de la ola de las tendencias. Más bien, voy a hablarte de algunos modelos que tienes que lucir sí o sí en tus vacaciones porque se han viralizado rapidamente a través de redes sociales como Instagram gracias a que varias 'influencers' las han lucido en sus fotografías y vídeos. Vamos, que son auténticos 'must have' de la temporada. ¿Quieres conocerlas? ¡Sigue leyendo y no dudes en hacerte con las tuyas a un precio más económico gracias al descuento Hawkers de Descuentos Ideal!

1. Futuristas

Si creías que lo retro iba a triunfar de nuevo este verano, no ibas desencaminado, pero seguro que no habías pensado que también podíamos poner el ojo en el futuro. Así, las gafas de sol que están triunfando esta temporada son gafas de sol con montura transparente, cuadradas, ligeras y grandes. ¿Recuerdas las míticas películas de los 90 en las que se hablaba del futuro y cómo imaginaban la tecnología? Pues hazte una idea de cómo son estas gafas de sol.

2. Vintage

Cuando hace un par de años comenzamos a ver de nuevo las míticas gafas de sol de John Lennon muchos aseguraban que se trataría de una moda pasajera, pero no, el pasado volvió para quedarse. Lo retro y lo 'vintage' está más de moda que nunca, así que si quieres llevar el look más 'trendy' busca gafas con lentes redondeadas, cristal amarillo, montura delgada y frágill o gafas con lente culo de vaso.

3. Cat-Eye

EL rollo Audrey Hepburn en 'Desayuno con diamantes' también está a la orden del día, por lo que las gafas 'cat-eye' han vuelto a invadirnos. Escoge el blanco o el negro, ya que son los tonos de la temporada para este tipo de gafas.

4. Aviador y wayfarer

Por supuesto, las clásicas gafas de aviador o las wayfarer no han dejado tampoco de estar a la moda. Eso sí, se han reinventado. Print animal, print de marmos, lentes cuadradas, doble puente, lente de espejo... Las posibilidades son infinitas.