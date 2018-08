4 gadgets que necesitas si eres adicto al móvil

Si eres de los que no puede despegarse ni cinco minutos de su teléfono, estos accesorios son el aliado perfecto para tu día a día FRAN JUSTICIA Viernes, 17 agosto 2018, 09:06

Vivimos en la era de la información y la comunicación móvil. De hecho, actualmente lo hacemos prácticamente todo con ese pequeño dispositivo que va con nosotros a cualquier parte, y es que los teléfonos inteligentes nos han facilitado, y mucho, la vida. Hacer la compra, realizar una tutoría virtual con el profesor de nuestro hijo, pedir cita en la peluquería, realizar el check in de un vuelo... En definitiva, ahora podemos hacer cosas que antes sólo podíamos hacer 'in situ' sin necesidad de estar en el lugar.

La inmediatez de estos equipos y la comodidad con la que podemos trasladarlos a cualquier parte nos ha ocasionado que prácticamente vivamos pegados a ellos. No obstante, si creías que lo habías visto todo, espérate a conocer estos gadgets, con los que podrás aumentar aún más las posibilidades de uso de tu smartphone. ¡Toma nota!

1. Brazalete

¿Quién no ha vivido eso de llevar el móvil al gimnasio para escuchar música y no saber dónde dejarlo? Desde hace unos años ya no es necesario portar nuestros Smartphones durante todo el entrenamiento o estar dejándolos en el suelo, exponiéndolos a un serio peligro, ya que ahora existen los brazaletes, unas fundas, en las que se introducen los terminales, y que nos permiten utilizarlos siempre que lo necesitemos sin necesidad de ponerlos en peligro. Normalmente son muy protectoras y se adaptan fácilmente al brazo mediante velcro, sin limitar el movimiento de nuestros músculos, así que no dudes en hacerte con una. Con ellas escucha música, mira tus vídeos favoritos, habla por teléfono, escribe WhatsApp y en definitiva haz lo que desees con tu teléfono móvil mientras entrenas en el gimnasio.

2. Cargador portátil

A quién no se le ha quedado el móvil sin batería en el momento que más lo necesitaba. Las cabinas están desapareciendo de las calles, y ahora vivimos pegados al móvil por lo que el simple hecho de quedarse sin batería significa actualmente quedar incomunicado. Para evitar este problema lo mejor que puedes hacer es comprarte un cargador portátil que no sólo cargará tu teléfono sin necesidad de cables, sino también la tablet, el reproductor de música y otros dispositivos móviles, por lo que le puedes llegar a sacar mucho partido

3. Guantes táctiles

Sí, ríete, pero son muy útiles, y si no espera que llegue a Granada el frío de verdad y verás. Los guantes táctiles no dejan de ser unos guantes normales y corrientes, salvo que a diferencia de los más convencionales, estos incluyen una especie de soportes o pins en la superficie de la prensa que contactaría con la yema de los dedos que permite interactuar a la perfección con nuestro teléfono móvil sin necesidad de utilizar las manos desnudas. ¿A quién no le ha pasado el típico momento de recibir mensajes de WhatsApp, quitarte los guantes porque no funciona el táctil y de repente sentir como el frío convierte tus dedos en pequeñas estalactitas? ¿A quién no?

4. Limpiapantallas

No solo los coches cuentan con este gran aliado de cara a la lluvia, ya que como no podía ser de otra forma en Japón han empezado a comercializar pequeños limpiaparabrisas que se colocan sobre tu Smartphone y que evitarán que la lluvia active aplicaciones automáticamente o que tu pantalla se humedezca con facilidad. El mismo funciona gracias a la batería del terminal, por lo que te recomendamos utilizarlo únicamente en aquellos momentos en los que consideres que es estrictamente necesario a no ser que quieras quedarte sin batería en cuestión de minutos.