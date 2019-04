FNAC tiene la nueva película que encantará a los fans de Harry Potter

Si eres fan del mundo mágico y un fiel seguidor de Harry Potter y de Animales Fantásticos, estás de suerte; la última película, Animales fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald ya ha salido de las salas de cine y está disponible en FNAC.

Tanto si ya la has visto como si no, no dudes en hacerte con esta última gran creación con la que volverás a adentrarte en los secretos del pasado, las mentiras, la magia y cómo no, descubrir las bellas y no tan bellas criaturas que siguen al protagonista Eddie Redmayne (Newt Scamander), así como también ver actuar a otros grandes actores del nivel de Johnny Depp (Grindelwald).

Sipnosis:

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald), como ha sido titulada la segunda parte de la saga, revela que Grindelwald (Johnny Depp), el malévolo mago, ha escapado de la cárcel y logrado reunir un grupo seguidores, para llevar a cabo su plan: esclavizar a los muggles y que los hechiceros de sangre pura puedan gobernar sobre todos los seres mágicos y no mágicos. Para ello, se valdrá de la desesperación de Credence (Ezra Miller), un perturbado huérfano que busca a su familia. Con la intención de evitarlo, Albus Dumbledore (Jude Law), con la ayuda de Newt Scamander, (Eddie Redmayne) buscará a toda costa detenerlo, pero para lograrlo deberá encontrar a Credence antes de que Grindelwald o el Ministerio de Magia lo hagan.

Si no te quieres quedar sin esta nueva aventura, recuerda que puedes canjear el código descuento FNAC que está disponible en Descuentos Ideal para obtener un ahorro extra.