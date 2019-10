FNAC lanza el mejor regalo para los amantes de Queen

Todo un homenaje a Freddie Mercury y a uno de los mejores grupos de rock de la historia A.Á. Jueves, 17 octubre 2019, 13:40

Bohemian Rhapsody es una rotunda y sonora celebración de Queen, de su música y de su extraordinario cantante Freddie Mercury, que desafió estereotipos e hizo añicos tradiciones para convertirse en uno de los showmans más queridos del mundo.

La exitosa película plasma el meteórico ascenso al Olimpo de la música de la banda a través de sus icónicas canciones y su revolucionario sonido, su crisis cuando el estilo de vida de Mercury estuvo fuera de control, y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid, en la que Mercury, mientras sufría una enfermedad que amenazaba su vida, lidera a la banda en uno de los conciertos de rock más grandes de la historia.

Aunque aún solo podemos disfrutar de Bohemian Rhapsody en la gran pantalla, la compañía francesa FNAC ha querido homenajear a uno de los más grandes grupos de rock de la historia y a su icónico cantante Freddie Mercury lanzando varias ediciones especiales de la película.

A partir del 25 de febrero, FNAC tendrá disponible Bohemian Rhapsody en DVD, Blu-Ray, 4K y UHD.

Pero eso no es todo, en exclusiva FNAC lanza un pack que incluye:

- Bohemian Rhapsody en formato Steelbook Blu-Ray

Extras de más de 90 minutos de contenidos adicionales con la recreacion completa del concierto Live Aid.

- La banda sonora de Bohemian Rhapsody en formato CD

Junto a estas impresionantes interpretaciones del Live Aid de Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer To Fall y We Are The Champions, el álbum incluye otros temas en directo de toda la carrera de Queen, nuevas versiones de viejos favoritos, y una selección elegida de los mejores temas de estudio de Queen.

- Cuaderno oficial Queen

Cuaderno de tapa dura con banda elástica y 192 páginas a rayas. Con el escudo de la banda, diseñado por Freddie Mercury para el lanzamiento de su primer álbum.

- Taza oficial Queen

