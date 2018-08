Las farmacias dispensan ibuprofeno 600 mg sin receta, según la OCU Aseguran que «en muy pocos casos» se preguntan por problemas previos de salud, por eso les piden ser «más rigurosas» en la dispensación EUROPA PRESS Miércoles, 8 agosto 2018, 11:16

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que las farmacias españolas dispensan sin receta ibuprofeno 600 mg, uno de los medicamentos más comunes para calmar el dolor y del grupo de los antiinflamatorios no esteroides (AINE), contraindicados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en insuficiencia cardiaca grave o disfunción renal y hepática grave.

OCU ha visitado 100 farmacias de 10 ciudades españoles, en las que solicitó una caja de ibuprofeno sin especificar la dosis, un fármaco para el que se requiere receta médica. Ante esta petición, siete de cada diez farmacias ofrecieron el de 600 mg sin preguntar nada y sin solicitar la receta.

Según la asociación, solo un establecimiento entregó en primer término comprimidos de 400 mg (que no necesita receta), aunque al pedir la dosis más alta y tras requerir la receta médica, acabó dispensando el de 600 mg a pesar de no presentarla. Así, critican que todas las que inicialmente pidieron ver la receta del médico acabaron vendiendo el ibuprofeno de 600 mg, a pesar de saber que el comprador no disponía de ella.

Para OCU resulta «aún más grave» que solo en dos farmacias de las visitadas preguntaron para quién era el medicamento y que en «ninguna de ellas se preocuparon de conocer los antecedentes médicos del paciente que lo iba a consumir». «Solo una farmacia advirtió sobre la posología y en ninguna ofreció consejos sobre la mejor forma de tomarlo (con las comidas, sin tomar con otros AINE)», lamentan.

En su opinión, esto supone una «atención deficiente» por parte de las farmacias, a las que piden «ser más rigurosas en la dispensación de medicamentos con receta y aplicar unos protocolos de atención, con preguntas que nunca se deberían omitir».

Por otra parte, detallan que es «posible» adquirir ibuprofeno 600 mg en Internet, a través de farmacias con registro legal, pese a que «únicamente se pueden vender medicamentos que no necesitan receta, aparte de productos de cosmética y parafarmacia».

OCU ha trasladado los resultados de este estudio al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos con el fin de obtener un «compromiso institucional de mejora en la atención farmacéutica».