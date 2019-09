El esperado libro de Stephen King llega en septiembre

La nueva e inquietante novela del reconocido escritor R.I Miércoles, 4 septiembre 2019, 09:35

Septiembre ya está aquí, y con él la vuelta al cole, a la oficina y al trabajo. A todos se nos hace difícil volver de vacaciones, pero siempre es más fácil con un buen libro, y es que el otoño 2019 viene cargado de propuestas muy esperadas como la nueva novela de Stephen King.

Stephen King es uno de los autores del momento, ya sea por las adaptaciones que se hacen de sus obras o por los proyectos en los que colabora. Recientemente se anunció la adaptación, en forma de miniserie, de su libro The Stand. Ahora llega su nuevo libro: The Institute.

¿Quieres saber de qué trata? Te lo contamos:

El instituto, Stephen King

El instituto es la nueva e inquietante novela del maestro Stephen King. Deudora de Ojos de fuego y con un elenco de personajes juveniles (como en It y en Stand By Me) con los que podemos empatizar, nos recuerda de inmediato al mejor King.

En mitad de la noche en un barrio tranquilo de Minneapolis raptan a Luke Ellis, de doce años, tras haber asesinado a sus padres. El niño se despierta en la siniestra institución conocida como el Instituto, en un cuarto que se asemeja al suyo pero sin ventanas. En habitaciones parecidas hay más niños, que comparten capacidades especiales como la telequinesia o la telepatía.

El libro estará a la venta el próximo 12 de septiembre, aunque ya puedes adquirirlo en preventa. Además, si quieres conseguirlo con descuentos, puedes canjear el código descuento Fnac https://descuentos.ideal.es/fnac-cupon-descuento para obtener un ahorro extra en tus compras.