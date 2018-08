Estos errores fatales acabarán con la batería de tu móvil

Parecen acciones inofensivas, pero a largo plazo dañarán de forma irreparable este elemento tan indispensable para el funcionamiento de tu smartphone FRAN JUSTICIA Miércoles, 29 agosto 2018, 11:45

Los Smartphone son teléfonos inteligentes que llegaron a nuestras vidas para convertirse en fieles aliados del día a día de los que nos cuesta mucho separarnos, y es que siendo sinceros nos facilitan, y mucho, las cosas. Desafortunadamente no son eternos y su funcionamiento óptimo depende de muchos factores, especialmente de la batería.

Muchas personas creen que en verano los peligros para su smartphone son un descuido, un robo, la rotura de la pantalla, el agua... Sin embargo, aunque no lo creas, tanto en verano como en el resto de meses del año, el verdadero peligro es un mal uso de la batería.

Desafortunadamente eso son solo casos puntuales, por lo que en la mayoría de los casos, si se rompe la batería de tu teléfono, tendrás que renovarlo por completo. No, no te preocupes, a continuación voy a hablarte de varios errores comunes que todos llevamos a cabo, los cuales suelen ser los principales motivos para que la batería del móvil no funcione correctamente. ¡Apúntalos y, sobre todo, no los cometas!

1. Mantener el brillo de la pantalla en el máximo nivel, ya que, por si no lo sabías, es uno de los ajustes que más energía consume. Si reduces el brillo, podrás reducir el consumo de energía de la batería.

2. Activar la conexión automática con redes 4G, ya que el dispositivo buscará de forma constante redes de mayor potencia, lo que le llevará a consumir una gran cantidad de energía en dicho proceso de búsqueda. Lo mismo ocurre con la conectividad WiFi y la conectividad BlueTooth, por lo que te recomiendo activarlas solo cuando realmente vayas a hacer uso de este tipo de servicios.

3. Tener una tarjeta micro SD en mal estado, ya que estas memorias flash pueden requerir más energía de la habitual para funcionar de forma correcta.

4. Ejecutar aplicaciones innecesarias en segundo plano, puesto que a pesar de no estar utilizándolas, sí gastan energía de la batería de tu móvil.

5. Exponer tu smartphone a una elevada fuente de calor, ya que, aunque no lo creas, las altas temperaturas pueden dañar el sistema de la batería.