Errores comunes que quizá cometes al decorar

Ante la cercanía de una nueva estación son muchas las personas que deciden redecorar sus domicilios en aras de enfrentar las bajas temperaturas que se avecinan FRAN JUSTICIA Lunes, 20 agosto 2018, 09:04

Los niños vuelven al colegio en menos de tres semanas, tus vacaciones están llegando a su fin y, por si fuera poco, algunas noches ya está empezando a refrescar. ¿Qué significa esta cadena de inesperados acontecimientos? Sí, querido, el verano llega a su fin.

Quizá por esta razón te has empezado a plantear la posibilidad de redecorar tu domicilio, ya sea adquiriendo nuevos muebles, aprovechando el cupón ebay de Descuentos Ideal, o bien reubicando las distintas estancias de las que dispones en casa en aras de conseguir habitaciones y espacios mucho más cálidos de cara a las temporadas más frías del año.

Si es así, sigue leyendo, ya que creo que lo que te voy a contar te va a interesar, puesto que en el proceso de la decoración de un hogar cometemos muchos errores que pueden conducir tal actividad a un fracaso estrepitoso. ¿Te ha ocurrido alguno? ¡Leelos todos y consigue un domicilio bonito, acogedor y, sobre todo, funcional.

1. No estudiar el espacio

Muchas veces compramos muebles sin ton ni son, sin ni siquiera medir el espacio del que disponemos. Esto ocasiona que apenas podamos distribuir los muebles como realmente nos gustaría o en los casos más extremos puede darse incluso la saturación, al colocar muchos muebles en un mismo espacio. Por ello, antes de ir a comprar, estudia el terreno, dibuja un mapa de la habitación y deja suficiente espacio entre unos y otros muebles.

2. No pensar en la funcionalidad

Con frecuencia se comete el error de pensar únicamente en la estética de la decoración, es decir, básicamente en si queda o no bonito o si casa con los tonos de otros muebles, la pared, etc. Sin embargo, la funcionalidad es mucho más importante que la estética, por lo que deberíamos pensar más en ella. Con funcionalidad del hogar me refiero a que la decoración sea útil. Por ejemplo, no es lo mismo colocar un televisor en frente de una ventana, ya que se reflejará la luz y nos impedirá verlo de forma correcta, que instalarlo lejor de la misma para que se pueda ver perfectamente.

3. Ignorar los puntos claves de una estancia

Tapar una ventana que nos puede dar luz, colocar demasiados muebles en una zona y dejar la otra totalmente libres, instalar el sofá cerca de la puerta del baño... Todos estos son errores comunes que se producen mientras decoramos nuestra casa. ¿La razón? No estudiamos los puntos claves de las distintas estancias que poseemos.