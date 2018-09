¿Engordan las tostadas con aceite?

El desayuno de una dieta mediterránea no se entiende sin la mítica tostada de aceite, pero, ¿es realmente saludable? FRAN JUSTICIA Miércoles, 19 septiembre 2018, 13:19

Debemos comer entre tres y cuatro veces al día, siendo el desayuno la comida más importante de la jornada y a la que debemos prestarle más atención. Muchas personas optan por tomarse un café y poco más, pero algunos le dedicamos tiempo y nos tomamos una fruta, un vaso de lecho, un zumo de naranja y, ¿por qué no? Una tostada de aceite.

No obstante, desde hace unos años son muchas las voces que afirman que las tostadas con aceite no son recomendables si queremos adelgazar, pero, ¿realmente este pilar fundamental de la dieta mediterránea puede llevarnos a aumentar de peso? La respuesta es no, claro, siempre y cuando consumas aceite de oliva virgen extra como el que comercializa la empresa granadina Maeva.

Con una tostada de pan con aceite de oliva virgen extra estarás aportando muchos beneficios a tu organismo, entre otras ventajas estarás protegiendo tu salud cardiovascular, ya que esta propiedad del aceite de oliva se incrementa al consumirse en crudo. Además, al ser rico en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, mantendrá altos los niveles de colesterol bueno, mientras que reducirá los niveles de colesterol malo, así como reducirá el riesgo de obstrucciones de los vasos sanguíneos.

Por otro lado, tomar una tostada de aceite en tu desayuno también garantizará el buen funcionamiento de tu hígado y de la vesícula biliar, así como favorecerá la digestión, reduciendo la acidez y mejorando la absorción intestinal.

Como ves, todo son beneficios si tomas una tostada de aceite en el desayuno. Eso sí, no abuses de ellas, ya que entonces sí engordarás.