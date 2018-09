¿Engorda el aceite de oliva?

Muchos expertos aseguran que este ingrediente es un gran adelgazante, pero al tratarse de una grasa, ¿cuántas calorías aporta realmente a nuestro cuerpo? FRAN JUSTICIA Miércoles, 12 septiembre 2018, 13:14

Llega septiembre, un mes en el que decimos adiós al verano y nos percatamos de los excesos del periodo estival en nuestro físico. ¿De verdad creías que esas tapitas y cervezas en la orilla del mar no iban a tener consecuencias?

Quizá por ello te has propuesto comer más sano e investigando qué alimentos son más adelgazantes has llegado hasta aquí, y es que son muchas las personas expertas que hablan del aceite de oliva virgen extra, como el que comercializa la empresa granadina Maeva, como un gran adelgazante, pero, ¿hasta qué punto es cierto? ¿El aceite de oliva no engorda?

Evidentemente, el aceite de oliva engorda, ya que todos los alimentos que tienen calorías engordan. Este ingrediente al ser un lípido proporciona la misma cantidad de calorías que el resto de grasas, es decir, 9 Kcal por gramo, lo consumas en crudo o frito. No obstante, el aceite de oliva, sólo si es virgen extra, cuenta con un alto contenido de ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado imprescindible para la vida y muy beneficioso para la salud cardiovascular, de ahí que a pesar de proporcionarnos calorías sea bueno para salud.

Pero entonces, ¿no es un buen adelgazante? Sí, claro, siempre y cuando consumamos el aceite como parte de una dieta equilibrada y utilicemos técnicas correctas para su cocinado, es decir, a la hora de freirlo, no es recomendable abusar de las cantidades, o, por ejemplo, es mejor ingerirlo en una ensalada, ya que tomaremos menos cantidad.

Por otro lado, también deberás hacer 30 minutos de ejercicio físico al día como mínimo, ya que es muy importante quemar más de lo que ingerimos. Sólo así podremos tomar aceite de oliva sin que nos engorde en exceso.

En definitiva, el aceite engorda como cualquier alimento, siempre y cuando lo consumas en exceso y no realices ejercicio. Sin embargo, en un consumo moderado supondrá un aporte de ácidos grasos más saludables, antioxidantes naturales y vitamina E.