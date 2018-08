¿Engorda más el aceite frito que en crudo?

Muchas personas creen que el aceite frito proporciona más calorías que ingerir el aceite crudo, pero ¿hasta qué punto es real esta creencia popular? FRAN JUSTICIA Viernes, 10 agosto 2018, 10:06

El verano está en su recta final y por esta razón ya son muchos los que han vuelto a retomar sus actividades habituales, por ejemplo, ir al gimnasio, hacer dieta, etc. Quizá por ello te has puesto a buscar como loco posibles platos bajos en calorías que puedan ayudarte a conseguir bajar de peso o tonificar tus músculos y así es como has llegado hasta aquí, ¿me equivoco?

Bueno, también está esa otra opción de haber entrado en discusión con un amigo o un familiar, debatiendo si el aceite frito engorda más que el aceite crudo. Sea como sea, estás en un lugar indicado, ya que voy a darte las claves para poner fin a este debate generacional.

El aceite de oliva virgen extra, como el que comercializa la empresa granadina Maeva, es rico en ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado imprescindible para la vida y altamente beneficioso para la salud, especialmente para el sistema cardiovascular. No obstante, esto no quiere decir que el aceite no engorda, y es que, al igual que el 90% de alimentos, en exceso sí engorda.

La cuestión ahora es, ¿engorda más si lo ingerimos frito que si lo ingerimos crudo? No, esta es una creencia totalmente falsa, ya que tienen el mismo valor calórico, 9 kcal por gramo. Eso sí, en función de los ingredientes con los que lo acompañes engordará más o menos. No es lo mismo comerte un plato de sanjacobos fritos que una ensalada con un poco de aceite de oliva.

¿Quiere decir esto que debemos de dejar de tomar aceite de oliva? Para nada, ya que como te decía anteriormente, contiene un ácido graso imprescindible para la vida. Es más, te recomiendo sustituir las grasas saturadas, «las malas», pro el aceite de oliva, ya que si bien contiene grasas en su justa medida no te engordará tanto y será beneficioso para tu salud.