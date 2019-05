Elige un regalo diferente y único para el Día de la Madre

Celébralo con un 40% de descuento en Hofmann A.Á. Miércoles, 1 mayo 2019, 08:44

Esta semana se celebra el Día de la Madre, ahora es el momento de elegir con qué vamos a sorprenderlas. Madre no hay más que una, y deberíamos demostrarle todos los días nuestro cariño, pero si todavía no te has decidido por el regalo perfecto, aquí te hacemos una propuesta única, original y muy sentimental que seguro que le encanta.

Para una madre, los álbumes de fotos son un tesoro muy preciado, les encanta recordar momentos pegadas a esos libros llenos de fotografías de su juventud, o de la tuya.

Por eso, Hofmann tiene disponibles en su web jugosos descuentos para sorprender a tu madre, hasta un 40% de descuento. Entre los artículos disponibles podrás encontrar la famosa guirnalda con minipinzas, lienzos, tazas, álbumes clásicos o más originales, etc.

Además, con el código promocional Hofmann disponible en Descuentos Ideal, podrás conseguir un ahorro extra en todos tus pedidos.

Regala un álbum

El álbum classic es el álbum de fotos digital por excelencia, ofrece grandes posibilidades de personalización para que cada álbum sea único y diferente.

El álbum digital online mide 21 x 29 cm y tiene una capacidad de 18 a 98 páginas. Es hora de dar rienda suelta a tu imaginación y crear páginas llenas de fotos con miles de recuerdos y añadir las fotos que quieres incluir.

¿Qué es Hofmann?

Fundada en 1923, la compañía tiene más de 90 años de experiencia y conocimiento de la industria fotográfica. Desde sus comienzos produciendo libros litúrgicos y álbumes de fotos tradicionales de forma artesanal, Hofmann ha explorado nuevas técnicas en innovación, desarrollo y personalización que la han llevado a ser la compañía líder en España.