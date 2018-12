El ejercicio clave para no engordar esta Navidad

El exceso de comidas copiosas y el hecho de que picamos entre horas con mayor frecuencia, entre las principales causas por las que subimos de peso tras el mes de diciembre FRAN JUSTICIA Jueves, 13 diciembre 2018, 11:23

El mes de diciembre se encuentra en su ecuador, lo cual significa que la Navidad está cada vez más cerca, con todo lo que ello implica. Las fiestas son temidas por muchos, especialmente por aquellos que entrenan durante todo el año o bien hacen dieta, ya que es prácticamente imposible no engordar durante los días que duran las mismas. ¿El motivo? Está claro, el exceso de comidas copiosas con la familia, amigos, compañeros de trabajo... Y, sobre todo, picar entre horas con mayor frecuencia y hacer poco ejercicio. Estas son las razones que inevitablemente nos llevan a subir de peso tras el mes de diciembre.

Sé que quizá en pleno periodo de fiestas no te apetece absolutamente nada ir al gimnasio a entrenar como lo sueles hacer habitualmente, pero, ¿sabes que basta con 30 minutos de ejercicio al día para llevar una vida saludable? Además, esa media hora no tienes porqué acudir al gimnasio, sino que puedes desarrollar algunos ejercicios cómodamente en casa. Entre las actividades que más nos permiten adelgazar se encuentran los ejercicios cardiovasculares, por lo que no dudes en salir a hacer un poco de 'running' por la mañana o la tarde. Recuerda, con unos 15 minutos de carrera es más que suficiente, así evitarás que la grasa se acumule.

El 'running' es uno de los ejercicios más recomendados para no engordar en Navidad, por lo que no sólo te permitirá eliminar calorías, sino que al trabajar todo el cuerpo, también te permitirá tonificar tus músculos de forma efectiva. ¿Lo mejor? Puedes hacerlo cerca de casa y te aseguro que no te dará ninguna pereza.

De forma complementaria a estos 15 minutos de 'running', también te recomiendo realizar varias series de 15 repeticiones de flexiones y abdominales 'crunch', ambos ejercicios mantendrán en forma tanto el tronco superior como el inferior, trabajando así en tan sólo 30 minutos tanto el pecho como el abdomen y las piernas y, por ende, el cuerpo entero.

Hacer ejercicio es importante, pero también debes tener cuidado con lo que comes. Si bien en Navidad no podemos estar tan estrictos con nuestra alimentación, ya que en la mayoría de ocasiones no depende de nosotros, sí debemos controlar las cantidades, así que ten claro que excederte no es bueno, menos aún con las grasas. ¡Feliz Navidad!