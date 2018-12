En eBay tienen la mejor oferta en PS4 y es esta

El pack no sólo incluye la consola, sino tres juegos muy aclamados por los jugadores FRAN JUSTICIA Miércoles, 19 diciembre 2018, 12:26

Queda menos de una semana para que grandes y pequeños se despierten con ilusión a recibir sus regalos de Navidad. Sí, pórtate bien porque Papa Noel está ultimando la lista de personas que no han sido precisamente angelitos este año. ¿Estás entre ellos?

Como nosotros no somos Papa Noel ni tampoco pertenecemos a su séquito de duendes y renos, lejos de ocultarte el 'chollo' que he encontrado hoy en Internet, voy a contártelo y a darte todos los detalles para que lo aproveches cuanto antes, independientemente de si has sido bueno o malo este 2018. Me quieres, lo sé.

Por el titular ya sabes que se trata de una ganga relacionada con uno de los últimos lanzamientos de Sony, es decir, la PS4, y es que sí, querido, en eBay podrás llevarte esta consola a un precio realmente económico, aprovechando el cupón eBay de Descuentos Ideal. Eso sí, no te lo pienses mucho, ya que quedan pocas unidades y están volando.

Cuando hablo de precio económico me refiero evidentemente al hecho de que podrás llevártela a casa por menos de 300 euros, algo muy difícil si tenemos en cuenta que la PS4 cuesta entre 300 y 350 euros en la mayoría de establecimientos. Además, el pack no incluye única y exclusivamente la consola, sino también varios videojuegos. Concretamente con este pack que nos propone eBay podrás llevarte una PS4 Slim de 1 TB junto a tres videojuegos que te ofrecerán acción frenética y cinematográfica, zombies por un tubo y plataformas para que disfrutes horas y horas. Los títulos de los que te estoy hablando son 'Uncharted 4', 'Ratchet & Clank' y 'The Last of Us'. ¡Casi nada!

Sí, lo sé, todavía no te he dicho a qué precio podrás llevarte este pack a casa. Venga, allá voy. Por 245 euros es todo tuyo. ¿Lo tomas o lo dejas? Te veo algo indeciso, así que voy a darte una razón más para hacerte con esta PS4. Básicamente, al tratarse del modelo de 1 TB, te estarías llevando el mayor espacio de almacenamiento posible, lo que significa que podrás descargar todos los juegos que quieras, ver películas, archivar fotos, etc. ¡No puedes pedir más!

Recuerda que si compras este pack en eBay estarías ahorrando aproximadamente 104,04 euros, los cuales puedes invertir en comprar más videojuegos, por ejemplo, 'Assassin`s Creed Odisey' o 'Spyro Reignited Trilogy', -dos de los títulos más aclamados del momento-, o bien accesorios para aumentar la experiencia de juego con tu PS4. ¿Qué tal unas gafas de realidad virtual? No te lo pienses más, ¡no encontrarás un 'chollo' igual!