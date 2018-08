¿Cuál es la diferencia fundamental entre el aceite virgen y el virgen extra?

Ambos forman parte de la dieta mediterránea, pero uno es más saludable que otro FRAN JUSTICIA Lunes, 20 agosto 2018, 09:07

Que no te den gato por liebre. Eso decía mi madre continuamente cuando me mandaba a comprar aceite al supermercado, y es que pese a que parecen el mismo tipo de aceite, no es lo mismo comprar aceite virgen que virgen extra o extra virgen, como el que comercializa la empresa granadina Maeva.

La diferencia que existe entre ambos no es muy grande, pero sí lo suficiente como para ser significativa. Básicamente el aceite de oliva virgen extra es el mejor. Sí, el mejor. Es lo más puro posible, su aroma y su sabor no tienen defectos, y es que el mismo se obtiene de aceitunas recién recogidas, por lo que no pasa por ningún proceso de refinado ni contiene aditivos o conservantes. Además, su acidez no debe exceder de 8% de ácido oleico por cada 100 gramos. Por todas estas razones es ideal para ingerir en crudo.

Desafortunadamente, sólo el 10% del aceite producido se considera virgen extra, por lo que en función de la pureza del mismo comienzan a surgir otros tipos de aceites de oliva, entre ellos, el aceite virgen, que aunque sigue los mismos procesos de extracción que el aceite de oliva virgen extra es mucho más ácido, ya que su acidez no debe exceder de 2% de ácido oleico por cada 100 gramos.

Esta es básicamente la única diferencia entre un tipo de aceite y otro. Además, puede tener pequeñas imperfecciones, lo que le impide ser puro completamente.