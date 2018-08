3 detalles para mantener a raya de tus neumáticos en verano

A raíz de las altas temperaturas el material de los mismos se desgasta con mayor facilidad FRAN JUSTICIA Miércoles, 22 agosto 2018, 08:32

El mantenimiento de los neumáticos siempre es importante, ya que de ellos depende en gran medida tu seguridad y el buen funcionamiento de tu coche. Sin embargo, en verano es especialmente importante mantener de forma correcta nuestros neumáticos, ya que las altas temperaturas no les hacen ningún bien. Dicho esto, si todavía no has hecho una revisión de los mismos, ya estás tardando en hacerlo aprovechando el código promocional Norauto de Descuentos Ideal. ¡No te arrepentirás!

No obstante, si quieres hacerlo tú mismo, a continuación te voy a revelar tres detalles que deberías tener en cuenta de cara al mantenimiento de tus neumáticos en verano.

1. Controla el equilibrado de los neumáticos

Esto evitará vibraciones de las ruedas, las cuales podrían transmitirse a la dirección y al volante. Además, evitará un desgaste precoz de los neumáticos y protegerá la suspensión, la dirección y la transmisión del coche. Básicamente tienes que asegurarte de que el rodaje de las cuatro ruedas es uniforme.

2. Cambia las ruedas si están desgastadas

En verano es recomendable cambiar las ruedas con mayor frecuencia, y es que con el calor la materia se dilata, por lo que aumenta la superficie de contacto de tus neumáticos con el asfalto, lo que conduce a un mayor desgaste. Si a ello le sumamos que utilizamos el coche con mayor asiduidad, nos encontraremos probablemente con unas gomas muy desgastadas, por lo que nuestra seguridad sería cuestionable.

3. Mide la presión

Es recomendable que revises la presión y el dibujo de los neumáticos al menos cada quince días, ya que las condiciones atmosféricas varian con respecto a la primavera. Así te garantizarás el correcto funcionamiento de tus neumáticos y mejorarás el rendimiento y la seguridad de tu automóvil. En caso contrario, no sólo aumentarás el consumo de combustible, sino que podrías llegar a perder el control sobre el vehículo. Por ello, revisa siempre la presión de los neumáticos antes de iniciar un viaje con tu automóvil. Recuerda que la presión no debe ser ni superior ni inferior a la fijada por el fabricante del vehículo.