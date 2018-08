3 destinos ideales para los que prefieren frío en verano

Si el turismo de sol y playa no te convence, ve haciendo la maleta y pon rumbo a estos lugares FRAN JUSTICIA Viernes, 24 agosto 2018, 08:46

Estamos a punto de entrar en el mes de septiembre, lo que implica la recta final del verano, una de las estaciones más queridas del año, y es que la mayoría de personas pueden disfrutar de unas merecidas vacaciones durante dicho periodo.

No obstante, no te sientas mal si odias el turismo de sol y playa, ya que no eres ni el primero ni el último que busca otro tipo de turismo durante las vacaciones de verano. De hecho, algunas personas buscan justo lo contrario, es decir, destinos en los que el frío y la lluvia estén más presentes que nunca. ¿Te encuentras entre ellos?

Si es así, estás de suerte, ya que a continuación voy a recomendarte varios destinos para disfrutar del frío en verano. Además, con el código promocional Vueling de Descuentos Ideal podrás beneficiarte de un descuento exclusivo al comprar tus vuelos para algunos de los lugares que te voy a recomendar. ¿Qué esperas para hacer la maleta?

1. Sbaibard, Noruega

Noruega es un destino ideal para los amantes del frío, pero especialmente te recomiendo visitarlo en las próximas semanas, ya que si te diriges a Svaibard podrás ver una aurora boreal como nunca la has imaginado. No obstante, ten cuidado, puesto que las islas de este archipiélago están plagadas de osos polares.

2. Islas Sheatland, Antartida

No, no nos hemos vuelto locos, de entre la inmensa variedad de lugares que hay en el mundo, la Antártida es uno a los que es más difícil llegar. Sin embargo, con un crucero estas posibilidades se multiplican ya que numerosas compañías ofertan buques que suelen salir desde Ushuala, Argentina, y que realizan todo un recorrido a través de las gélidas tierras del polo sur, o al menos las habitables. Podrás ver las islas Sheatland del Sur, el Pasaje de Drake, donde abundan ballenas, orcas, pingüinos y otros mamíferos marinos, y finalmente también las islas Decepción, Livingston y Paulet. Sin duda una experiencia totalmente diferente.

3. Lago de Pingvallavatn, Islandia

Este lago es uno de esos sitios que dices, «tengo que ir antes de morir». Sus aguas frías y cristalinas junto a la amplia nieve que cubre todo el lugar conforman una mágica postal que seguro te costará olvidar, más aún si eres fan de 'Frozen' o de la conocida historia de 'La Reina de las Nieves', puesto que el ambiente es exactamente el mismo. En este lago puedes bucear, nadar, y observar a algún que otro animal marino de la zona, pero eso sí, con cuidado y con indumentaria específica para no helarte y para no convertirte en el cebo de los seres vivos que allí habitan.