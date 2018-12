Destinos ideales para pasar lo que queda de Navidad

Muchas personas optan por viajar, aprovechando las vacaciones de invierno derivadas de las fiestas navideñas FRAN JUSTICIA Martes, 25 diciembre 2018, 12:12

Nochebuena ya ha pasado y Navidad prácticamente también, pero todavía queda Nochevieja, Año Nuevo, el Día de Reyes... En fin, tenemos todavía varios días para disfrutar de las fiestas, ¿ya has pensado cómo los vas a aprovechar? ¿Qué te parece hacer un viaje? Cada vez más personas optan por viajar, aprovechando las vacaciones de invierno derivadas de las fiestas navideñas, y es que es una oportunidad fantástica para conocer mundo y vivir una Navidad diferente.

Para aumentar tus ganas de conocer mundo y viajar, a continuación te indico varios lugares susceptibles de convertirse en tu próximo destino de vacaciones. ¡No te arrepentirás!

1. Disneyland París, Francia

En Disney la Navidad dura hasta mediados de enero, por lo que el parque de atracciones se posiciona como una de las mejores opciones para disfrutar de la Navidad con los más pequeños y durante más tiempo. Cabalgatas con tus personajes favoritos, cenas en restaurantes inspirados en algunas de las películas de la factoría, atracciones para grandes y pequeños, cientos de tiendas con merchandising para los más coleccionistas... No lo dudes más y ve a Disneyland esta Navidad.

2. Reikiavik, Islandia

Si lo que buscas esta Navidad es nieve y frío, sin duda Islandia, y especialmente Reikiavik, son los destinos perfectos. En esta zona sólo hay 4 horas de luz solar, por lo que el resto del día estarás totalmente a oscuras. Aprovecha estas horas para visitar algunos lugares turísticos de la capital islandesa. Por otro lado, durante la noche acude a un bar para tomar algo caliente y sal a admirar la aurora boreal en el cielo. ¡Una experiencia que nunca olvidarás!

3. Praga, República Checa

Es un lugar fantástico para disfrutar de la Navidad junto a tu pareja. No dudéis en pasear por el Puente de Carlos, mientras observáis como la nieve se acumula en las estatuas que lo decoran. Después visitad el castillo de de la Ciudad Vieja y pasad la noche en alguno de los pequeños restaurantes de estilo medieval que encontraréis por la zona. ¡No querréis volver a España!