3 destinos ideales para una escapada de fin de semana

Si estabas pensando en viajar este finde, apunta bien estos destinos, ya que te encantarán FRAN JUSTICIA Jueves, 18 octubre 2018, 12:57

El puente de todos los santos parece lejano, por lo que quizá estás pensando adelantar tus ganas de viajar y hacer una 'miniescapada' este mismo fin de semana. ¿Me equivoco? Quizá por ello has llegado hasta aquí, y es que, si bien sí tienes las ganas de viajar, tu creatividad no está muy arriba y no sabes qué destino elegir. ¿Es así? Si es así, estás de enhorabuena, ya que a continuación voy a recomendarte algunos de los mejores destinos para una escapada exprés de fin de semana.

Si te resistes a abandonar el verano.... las islas Canarias han sido tradicionalmente el paraíso español, con permiso de las Baleares, y es que allí raro es que la temperatura descienda de los 18 grados, por lo que siempre es buen momento para ir a la playa, disfrutar de un buen mojo picón y en definitiva, de un día al más puro estilo del verano, ya sea otoño, invierno o primavera.

1. Tenerife

Si te resistes a abandonar el verano.... las islas Canarias han sido tradicionalmente el paraíso español, con permiso de las Baleares, y es que allí raro es que la temperatura descienda de los 18 grados, por lo que siempre es buen momento para ir a la playa, disfrutar de un buen mojo picón y en definitiva, de un día al más puro estilo del verano, ya sea otoño, invierno o primavera. Especialmente te recomendamos la playa de 'Las Teresitas' en Tenerife, ya que su media anual de 25 grados ocasiona que siempre hondee la bandera azul.

2. Budapest

Es una de las ciudades más baratas de Europa, donde entre otras cosas podréis apreciar como el Danubio divide la zona en dos. Además de sus numerosos monumentos arquitectónicos y su legado histórico, la ciudad está perfectamente situada de forma que no solo podréis realizar turismo en ella, sino que también podréis realizar pequeñas escapaditas a Viena o a Bratislava, entre otros lugares. Por si fuera poco, el alojamiento en Budapest no llega a los 40 euros en la mayoría de hostales de la zona, por lo que el viaje te puede salir por menos de 100 euros. Degustar su variada gastronomía en alguno de los restaurantes situados en su centro comercial, un plan que no podéis perderos.

3. Madeira

Si lo de coger diversos aviones no va contigo, muy cerca de nuestro país se encuentra la isla de Madeira, uno de los destinos clave que debes visitar si vas a Portugal. Se trata de un paraíso situado en medio del atlántico en el que podrás disfrutar de abundante flora y fauna, descansando y desconectando del ruido de las grandes ciudades, o bien tomar el sol en alguna de sus playas de agua cristalina. Si estos planes no van contigo, ve a admirar la puesta de sol a alguno de sus bellos montes.