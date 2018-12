3 destinos ideales para acabar el año

Si no sabes qué hacer en Nochevieja, ojo a estas alternativas que te proponemos FRAN JUSTICIA Viernes, 28 diciembre 2018, 13:56

¡Qué poquito queda para que acabe el año! Parece que fue ayer cuando estábamos con la familia tomándonos las uvas, ¿verdad? La realidad es que no fue ayer, desde ese momento han pasado casi 365 días y como cada año volveremos a repetirlo. Esta vez, puede que falte gente, pero recuerda que si los tienes en la memoria siempre estarán contigo. También puede que seamos más. Sea como sea, es un día para disfrutar y desear que el 2019 nos de todo lo bueno que se le olvidó al 2018. ¿Estás de acuerdo?

No obstante, quizá este año te apetece pasar un fin de año diferente, es decir, fuera de casa, sin la familia y en cualquier otra parte del mundo. De hecho, cada vez son más las personas que deciden viajar en Nochevieja, así que no me extrañaría para nada que tuvieras este deseo.

Si es así, estás de enhorabuena, ya que con el código promocional Iberia Express de Descuentos Ideal puedes beneficiarte de un suculento descuento en tus vuelos. Sí, me amas lo sé. Si no tienes claro qué destinos son susceptibles de hacerte pasar el mejor fin de año de tu vida, toma nota a estas recomendaciones y ve haciendo la maleta. ¡Este 2019 lo vives viajando!

1. La cosmopolita Nueva York

Si ya de por sí Nueva York está iluminada día y noche, en Nochevieja, la ciudad estadounidense se convierte en un auténtico escaparate de luces y colores, más aún con las miles de banderas, canciones, asistentes y espectáculos que hay en el lugar. Además, otro de los atractivos del destino es la famosa bola neoyorkina que se sitúa en la plaza de Times Square y que desde 1907 desciende para marcar el inicio del nuevo año. Sin duda una auténtica fiesta que comienza a las 17:00 horas de la tarde y se prolonga hasta el amanecer a la que se suman decenas de artistas de renombre, por lo que esa noche podrás ver desde a Lady Gaga hasta Ricky Martin, pasando por Bruno Mars o Michel Bublé. Eso sí, si estás pensando en ir a vivir la Nochevieja a Nueva York, ese día acude con tiempo suficiente a Time Square, ya que hay gente guardando sitio desde el día anterior.

2. Un año oriental en China

Desde luego que si lo que quieres es una Nochevieja diferente, poner tierra de por medio y viajar hasta China puede ser una muy buena alternativa. Allí ni uvas, ni cena familiar ni nada, solo te espera el exotismo de cualquier ciudad del país, especialmente si te decantas por Shangay. En la ciudad no dejan celebrar el año nuevo, aunque para ellos llegue a mediados de enero, y por ello, sustituyen nuestras tradicionales 12 campanadas por una única campanada, aquella que da la campana del templo Longhua. Además, podrás disfrutar de espectáculos, teatros, conciertos y fuegos artificiales durante toda la noche, por lo que al menos la fiesta no la dejarás de lado. ¿Qué te parece?

3. Sin salir de Europa te espera Viena

¿Te gustaría conocer la capital de Austria? En Navidad el centro de la ciudad ofrece una amplia variedad de actividades a los turistas, no solo conocer su casco histórico y las leyendas acerca de la zona, sino que también podrán degustar algún platillo típico de las fiestas en Viena, así como disfrutar de espectáculos navideños de coros en la calle. Además, en Nochevieja podrás tomar las 12 uvas desde alguna de sus plazas más famosas rodeado de gente de diferentes zonas del mundo. ¿Hay plan mejor?