3 destinos en América que merece la pena visitar en verano

Las vacaciones de verano son un momento perfecto para descansar, ver a la familia, quedar con los amigos, poner en práctica hobbies... Pero, ¿hay algo mejor que utilizar estos merecidos días de descanso para viajar y conocer mundo? Sí, ya sé que viajar barato lo que se dice barato no es, pero estoy seguro de que piensas eso porque no has visto las ofertas de alojamiento de Iberostar, y es que hay destinos en los que puedes alojarte por menos de 50 euros. Sí, sí, como lo lees. Eso sí, tendrás que hacer uso del código promocional Iberostar de Descuentos Ideal para aprovechar dichas ofertas.

Otro problema a la hora de decidir viajar es qué destino escoger, ya que la mayoría se encuentran en temporada alta y no hay muchas opciones. Afortunadamente, me he puesto manos a la obra y he encontrado algunos de los mejores destinos para viajar en verano. No obstante, prepara una maleta grande, ya que todos están en América, por lo que tendremos que cruzar el «charco». ¿Te apuntas?

Ottawa, Canadá

Si buscas playa Canadá no es precisamente tu destino, eso sí, si prefieres el frío no lo dudes. En Ottawa, la capital de Canadá podrás encontrar la pista más larga de patinaje del mundo, y es que el Rideau Canal, que se encarga de conectar el río de Ottawa con los Grandes Lagos normalmente está congelado siendo seguro patinar de vez en cuando. Esta zona es perfecta para los que buscan unas vacaciones más frescas que calurosas y sobre todo en pleno contacto con la naturaleza ya que hay muchos parques y senderos por los que ir en bici o dar largos paseos mientras aprecias sus increíbles puestas de sol. No obstante, no es exclusiva para ello ya que si prefieres un punto cultural, sus museos, la marcha RCMP y hasta el cambio de guardia, marcarán la diferencia.

Nueva York, Estados Unidos

Si hay una zona dentro de Estados Unidos que sin duda es una de las visitas más deseadas esa es Nueva York, donde la Estatua de la Libertad se aposenta para crear un ambiente mágico y una ciudad encantadora para vivir. Esta ciudad no solo es la más poblada de Estados Unidos con ocho millones y medio de habitantes, sino que además es un importante foco de relaciones internacionales al estar allí la sede central de las Naciones Unidas y cuenta con una de las áreas metropolitanas y comerciales más importantes del mundo. Puedes hacer infinidad de planes en la gran manzana, entre otros, ir a Central Park, visitar el MOMA o coger un ferry en State Island, al sur de Manhattan.

La Riviera Maya, México

En este artículo estamos viajando desde el norte hasta el sur, y es que si de verdad prefieres unas vacaciones en playas paradisiacas, aguas cristalinas y con un ambiente de fiesta inigualable, entonces olvídate de Nueva York y de Ottawa, tu lugar está en la Riviera Maya. Es uno de esos destinos a los que hay que ir sí o sí antes de morir, ¿qué mejor que dejarlo ya hecho y conocerla este verano? Allí no sólo podrás disfrutar de todo lo que te he comentado anteriormente, sino también de la práctica de todo tipo de deportes acuáticos y podrás satisfacer tu interés cultural, ya que muy cerca se encuentra Tulúm, la única ciudad Maya que aún mantiene ruinas.