¿Qué descuentos hacen los hoteles en el Black Friday?

Cada vez más establecimientos y marcas se suman a esta cita del ahorro, que tendrá lugar el 23 de noviembre Miércoles, 17 octubre 2018, 13:17

Mediados de octubre y son cada vez más los que ya tienen los ojos puestos en el 23 de noviembre, o lo que es lo mismo, en el 'Black Friday', ¿estás entre ellos? Esta cita ineludible para los más ahorradores lleva celebrándose muchos años en Estados Unidos el día posterior al Día de Acción de Gracias. Sin embargo, su asimilación en la cultura del consumo de España es muy reciente. De hecho, hasta hace dos años eran muy pocos los establecimientos que se animaban a ofrecer descuentos y ofertas en sus productos. Hoy en cambio, cada vez son más los que se suman a este evento.

Por esta razón, quizá te has preguntado alguna vez si los servicios hoteleros también participan en el 'Black Friday', y es que sí, sabemos de sobra que las agencias de viajes y las compañías de vuelos sí lo hacen, pero, ¿y los hoteles? ¿Celebran el 'Black Friday? ¿Qué tipo de promociones suelen llevar a cabo? A continuación, te doy respuesta para todas tus preguntas.

Básicamente, sí, los hoteles también se han sumado desde hace un par de años al 'Black Friday', por lo que si estabas pensando viajar en Navidad, igual es buena idea esperarte al 22 de noviembre para ahorrar en la contratación de tu alojamiento y aprovechar así los descuentos de 'Black Friday' en Hoteles que podrás encontrar.

No obstante, no todos los hoteles suelen participar en este periodo de precios especiales, ya que suelen ser más bien las grandes cadenas hoteleras las que lo celebran, aprovechando así la oportunidad de ofrecer destinos que, normalmente, no tendrían tanta visita turística.

De momento, no conocemos con detalle cuáles serán las promociones clave de 'Black Friday' para este año de algunos de los hoteles más famosos del mundo, pero echando un ojo a lo que fue el 'Black Friday' del año pasado sí podemos indicarte algunas de las mejores ofertas que podrían repetirse. ¡Toma nota!

- Vincci Hoteles ofreció un 15% de descuento en cualquiera de sus 38 hoteles ubicados en España, Portugal y Túnez-

- La cadena hotelera Riu ofreció descuentos de hasta el 7% en todos sus hoteles de Europa, América y Asia para reservas hasta el 30 de abril de 2018.

- En los hoteles Iberostar podías encontrar hasta un 10% de descuento en todos sus hoteles en España y Portugal para reservas entre el 1 y el 31 de diciembre de 2017 (5 noches máximo).

- La cadena H10 hotels ofreció descuentos de hasta el 20% para reservas entre el 24 de noviembre y el 31 de diciembre de 2017 en las principales ciudades de España, Europa y el Caribe.

- Petit Palace ofreció un descuento del 30% en todos sus hoteles para reservas entre el 1 de diciembre de 2017 y el 16 de marzo de 2018.

- Los descuentos de los hoteles Meliá superaron el 50% para ciertas reservas hasta el 30 de septiembre de 2018.