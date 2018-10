¿Los descuentos del 'Black Friday' son iguales a los del 'Cyber Monday'?

Cada vez más personas aprovechan la última semana de noviembre para adquirir los regalos de sus seres queridos, ¿estás entre ellos? FRAN JUSTICIA Jueves, 18 octubre 2018, 12:59

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y es que, a pesar de que la misma se celebra en diciembre, ya podemos ver tiendas y negocios con algunos adornos típicos de la fecha. ¿Ya has pensado dónde vas a poner el Belén y el árbol este año?

No obstante, el mes de noviembre no sólo trae consigo los primeros adornos navideños, sino que también se ha convertido desde hace unos años en el mes favorito de muchas personas para adquirir los regalos de sus seres queridos. ¿Tú también eres de los que compra con antelación los presentes de Navidad? La razón por la que lo hacen con antelación no sólo es porque hay más disponibilidad de stock de determinados productos, sino porque también puede salirles más barato. Sí, vuelve el 'Black Friday'.

Este evento surgió hace algunos años en Estados Unidos, celebrándose tradicionalmente el día posterior al Día de Acción de Gracias y marcando oficialmente el inicio de las fiestas navideñas. En un primer momento eran los negocios minoristas los que ofrecían descuentos y ofertas en determinados productos, con el objetivo de incentivar las ventas frente a los grandes almacenes y también limpiar así parte de su stock. No obstante, con el paso de los años, se ha convertido en una cita del ahorro para todo tipo de establecimientos, grandes y pequeñas superficies se suman año tras año con descuento y ofertas especiales, motivando así una de las campañas de ventas más importantes del año.

Sin embargo, a pesar de que el 'Black Friday' es muy conocido, todavía hay personas que lo confunden con el 'Cyber Monday', otra promoción de descuentos que se celebra justo después del 'Black Friday'. Si eres de los que confunden ambas fechas, no te preocupes, ya que voy a aclararte todas tus dudas acerca de ambas promociones.

En primer lugar, el 'Black Friday' se celebra normalmente el 22 o 23 de noviembre, dependiendo de si cae o no en viernes. Durante este día, numerosas tiendas ofrecen toda clase de descuentos y promociones en una amplia variedad de artículos, desde libros, juguetes u ordenadores hasta televisores, consolas, perfumes o electrodomésticos. El 'Black Friday' afecta a todo tipo de artículos.

Por su parte, el 'Cyber Monday' suele celebrarse el lunes de la semana inmediatamente posterior a la 'Black Friday Week', por lo que normalmente se desarrolla entre el 25 y el 26 de noviembre. A diferencia del 'Black Friday', el 'Cyber Monday' afecta únicamente a las tiendas y establecimientos online, por lo que no podrás encontrar en oferta artículos en tiendas físicas bajo esta promoción. En el 'Black Friday' sí realizan descuentos tanto tiendas online como superficies físicas. Además, por lo general, el 'Cyber Monday' suele ofrecer descuentos en artículos y dispositivos informáticos, eliminando de la lista cualquier otro producto.

Básicamente, estas son las diferencias entre ambas promociones. Espero que te haya quedado claro y que tengas todo listo para arrasar tanto en el 'Black Friday' como en el 'Cyber Monday'. ¿Ya has elaborado tu 'wishlist'?