Descubre 6 'regalazos' para San Valentín, según los expertos de FNAC

Se acerca una fecha muy importante y queremos ayudarte a tener el regalo perfecto para tu media naranja. Si aún no sabes qué regalar este 14 de febrero aquí tienes una buena selección de ideas de regalos para San Valentín que los expertos en ventas de FNAC han elegido. Opciones de literatura, cine, música y gamers, ¿cuál crees que gustará más a tu pareja?

LIBROS

José Martínez, experto Fnac en Libros, recomienda las novelas de André Aciman, autor de 'Llámame por tu nombre' (Call me by your name), ahora célebre por su magnífica adaptación al cine, nos relata la historia de iniciación y deseo que vive Elio, un adolescente de una familia judía, en una idílica villa de Italia, donde se dispone a pasar otro despreocupado verano más en compañía de sus cultísimos y cosmopolitas padres, dedicado a oír música, leer, bañarse en el río, tomar el sol y ligar con las guapas chicas del pueblo más cercano. Todo cambia cuando un alumno del padre de Elio, Lye, invita a uno de sus alumnos a pasar unas semanas con ellos. Se trata de Oliver, un joven bello como un dios griego e igualmente brillante…

Otra opción es 'Ocho noches blancas', un libro que nos sitúa en Nueva York. Un muchacho, que aún está recuperándose de la reciente muerte de su adorado padre, decide que no puede pasar las Navidades solo. Acepta la invitación para asistir a una fiesta de Nochebuena en un lujoso piso del Manhattan. Allí, entre desconocidos, se encuentra repentinamente ante una chica de su edad. Ella es guapa, ingeniosa, resplandeciente. Se presenta. Dice: «Soy Clara»... A lo largo de una semana, esos dos jóvenes se encontrarán repetidamente, flirtearan sin descanso y vivirán, en resumen, un apasionado romance. Dos novelas enormemente eruditas y sensuales ideales para lectores inteligentes y enamorados.

MÚSICA

Esta obra maestra vio la luz por primera vez en 1968, cuando las relaciones personales de los cuatro de Liverpool no atravesaban su mejor momento. Mezclados por el productor Giles Martin, hijo de quien fuera el ingeniero de sonido del álbum original, George Martin, los temas que dan forma a 'The White Album' han vuelto a grabarse con motivo de su cincuenta cumpleaños. Ernesto Marimón, experto Fnac en Música recomienda este clásico épico se nos pone a tiro con multitud de material audiovisual inédito, en cuatro sensacionales ediciones listas para satisfacer todo grado de melomanía y con una opción apta para cada bolsillo. El obsequio ideal para agasajar a nuestra alma gemela, quien experimentará y disfrutará en primera persona de un repertorio imperecedero que sigue muy vivo y cuyo discurso crece en cada nueva escucha.

CÓMIC

David Romera, experto Fnac en Cómic, nos habla de 'Una mujer de la era shôwa', de Kazuo Kamimura, es una historia de superación en el Japón de la posguerra y tras sufrir los bombardeos atómicos que supusieron el fin de la II Guerra Mundial, protagonizada por uno de esos personajes femeninos que se te quedan en la memoria más allá de finalizar su lectura. El crecimiento en este ambiente de Shôko Takano y todo lo que ha de hacer para sobrevivir es narrado con extrema delicadeza pero sin dejar de lado la dureza y crudeza propia del momento histórico por Kazuo Kamimura, una de las leyendas del Manga en el país nipón (galardonado con numerosos premios por 'El Club del Divorcio'), que aquí se une al guionista Ikki Kajiwara en una historia de superación que conmoverá a todo tipo de lector.

VIDEOJUEGOS

«La Nintendo Switch es el regalo ideal para disfrutar de la pasión por los videojuegos», afirma Pedro Botías, experto gamer de Fnac. Una consola que te permite llevarte ese amor allá donde vayas y encontrar a tu 'player 2' con tan solo separar los joy-cons, ya sea en el salón de casa o en un largo desplazamiento en tren. Y si te cuesta dar con esa persona con la que compartir un buen rato, no te preocupes, acompáñala de 'Super Smash Bros Ultimate' con sus 74 personajes y cítate cuando quieras con la flor y nata de cada casa: Mario, Snake, Cloud o Sonic.

Además, te recordamos que con el código descuento FNAC, disponible en Descuentos Ideal, podrás conseguir ahorrar en tus compras y regalos para que sorprender a tu pareja te salga mucho más barato.