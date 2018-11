Descubre antes que nadie las ofertas de 'Black Friday' de Zalando

La conocida tienda online ya ha confirmado que volverá a participar un año más en este periodo de precios especiales FRAN JUSTICIA Viernes, 16 noviembre 2018, 10:41

Sólo unos días y el ansiado 'Black Friday' será una realidad. Se trata de un periodo de precios especiales que celebran numerosas marcas, con el objetivo de incentivar las ventas de cara a la Navidad, y es que cada vez son más las personas que adquieren los regalos de sus seres queridos durante este evento del ahorro.

No obstante, gracias a los descuentos de 'Black Friday' no sólo podrás comprar más baratos los presentes que entregarás a tus seres queridos, sino que también puedes poner tu armario a punto de cara a la próxima temporada, ya que las principales marcas textiles suelen participar en esta gran cita del ahorro, ofreciendo descuentos que en ocasiones superan incluso el 50%. ¿Qué te parece?

Precisamente, Zalando es una de las firmas que ofrece descuentos con motivo del 'Black Friday' en su amplio catálogo de productos, por lo que no dudes en permanecer atento a su web para conocer con detalle las propuestas que la tienda online tiene preparadas para este año.

Eso sí, si quieres conocer antes que nadie los descuentos de 'Black Friday' de Zalando, la propia tienda te informará de los mismos si te suscribes a su newsletter. De esta forma, recibirás en tu correo las ofertas actualizadas desde el primer día de 'Black Friday'. Y digo primer día porque al igual que otras marcas, Zalando suele ampliar las promociones de este evento a varios días.

Además de este gran beneficio, suscribiéndote a la newsletter de Zalando también conseguirás un 10% de descuento adicional para tus compras de 'Black Friday'. ¿Necesitas algo más? Ya estás tardando en elaborar tu 'wish list'. ¿Qué 'must have' te llevarás a casa?