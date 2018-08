¿En qué debes fijarte al elegir la caseta de tu perro?

Las altas temperaturas de la temporada estival llevan a muchas personas a instalar este tipo de accesorio en casa, con el objetivo de que su can pueda protegerse FRAN JUSTICIA Miércoles, 15 agosto 2018, 09:57

Las altas temperaturas no sólo afectan a los seres humanos, sino que los animales también las padecen, ocasionándoles a veces incluso más daños que a nosotros. Quizá por ello te has planteado instalar una caseta en casa, y es que los canes sufren mucho con el calor estival, por lo que intentan dormir en el exterior con mayor frecuencia. No obstante, esto no quiere decir que puedan dormir al raso, lo que conlleva que se haga necesaria la instalación de una caseta.

Si es la primera vez que vas a elegir una, a continuación te dejo algunas claves en las que debes fijarte. Después no dudes en hacer uso del cupón Zooplus de Descuentos Ideal para beneficiarde de un suculento descuento en su compra. ¡Toma nota!

1. Diseño

El diseño es un aspecto fundamental, ya que en función de él la comodidad de tu can será mayor o menor. Te recomendamos que busques una con techo removible, ya que así podrás limpiarla a fondo cuando quieras. Por otro lado, también es recomendable que disponga de un toldo para evitar que impacten en él los nocivos rayos solares así como que la puerta no se encuentre en el centro de la caseta sino a un lado, ya que con un exceso de viento podría dañar al animal, y también que esté a la altura de su pecho para que pueda entrar con facilidad.

2. Materiales

Los materiales con los que está hecha la caseta son muy importantes, ya que estos determinarán tanto el aislamiento que protegerá al animal de la humedad y de las temperaturas extremas, como la resistencia frente a otros agentes externos como el sol o la lluvia. Lo más normal es distinguir entre casetas de plástico y casetas de madera, cuya principal diferencia residirá en el precio y en la función. Mientras que las casetas de madera suelen proteger mejor al animal de las altas temperaturas de verano, las casetas de plástico, además de ser más baratas, son capaces de aislar inclemencias climatológicas como la lluvia, aunque en verano con el calor se calientan en exceso. Por ello, si buscas una caseta para verano te recomendamos que elijas una de madera, eso sí el mantenimiento y el precio será mayor que en las de plástico. Lo ideal es que además incluyas también una base de hormigón para el suelo y un pequeño colchón que aporte comodidad al animal.

3. Tamaño

Otro aspecto importante de cara a elegir la caseta de tu perro es el tamaño, el cual debe ser lo suficientemente adecuado como para que el can se sienta cómodo, siendo por tanto ni mucho más grande que él ni más pequeña. Aunque ante todo dependerá del propio tamaño de tu perro, sí hay algunas medidas generales que debes tener en cuenta. Debe ser algo mayor a la longitud de tu perro en cuanto al ancho, lo suficiente como para poder darse la vuelta o acurrucarse dentro, mientras que en lo que respecta a la altura lo ideal es que también sea algo mayor que la altura total del can, aproximadamente un 25%, es decir, si tu perro mide 75 centímetros sentado, la caseta no debería ser superior a 90 centímetros.