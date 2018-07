5 cosas que no deberías hacer mientras trabajas tus abdominales

Estos errores son muy comunes y ocasionan que muchas personas no vean los resultados de la práctica de estos ejercicios FRAN JUSTICIA Viernes, 27 julio 2018, 14:05

La 'Operación Bikini' ya forma parte del pasado, más que nada porque estoy seguro de que a estas alturas ya te has dado algún que otro baño, ¿verdad? No obstante, si has llegado hasta aquí, estoy seguro de que es porque realmente te interesa tener un cuerpo diez, el cual poder lucir no únicamente en verano, sino en los 365 días, 366 si es bisiesto, que tiene el año, ¿me equivoco?

Pese a seguir a rajatabla tanto una dieta estricta como una tabla de ejercicios, hay veces en las que no notamos los resultados de lo que estamos trabajando, pero esto no se debe a no seguir al pie de la letra lo que nos marcan, sino más bien a no realizar de forma correcta los ejercicios.

Esta terrible situación ocurre especialmente al trabajar los abdominales. Puedes hacer mil repeticiones y no notarlos moldeados en tu cuerpo simplemente porque cometes alguno de los siguientes errores:

- Hacer abdominales todos los días, ya que lejos de fortalecerlos, lo que vas a conseguir es cansarlos y no se desarrollarán de forma eficaz. Lo ideal es trabajarlos en días alternos.

- Trabajar a baja intensidad, puesto que los abdominales deben trabajarse de forma diferente y con intensidades variadas. Así, lo ideal es combinar ejercicios de baja intensidad con otros como las planchas o los que se realizan sobre superficies inestables.

- Realizar los ejercicios a gran velocidad, y es que por muy rápidos que los hagas o por muchos que realices, no vas a conseguir mejores resultados. Al igual que ocurre con otros músculos, el abdomen debe trabajarse de forma lenta pero intensa.

- Utilizar los mismos ejercicios, ya que el abdomen puede acostumbrarse y, por ende, no desarrollarse de forma eficaz. Lo ideal es combinar distintos tipos de ejercicios en los que se trabajen todas las zonas que componen el abdomen.

- Arquear la espalda, puesto que no sólo no te permitirá desarrollar con eficacia tus abdominales, sino que además podría hacerte sufrir alguna lesión. La espalda debe estar redondeada y no debe levantarse nunca del suelo.